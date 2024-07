Trener Legii Goncalo Feio w RDC: w tym sezonie mamy trzy priorytety Miłosz Kuter 19.07.2024 12:22 Mamy trzy rzeczy do zrobienia w tym sezonie: Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Europejskie Puchary - mówił w Polskim Radiu RDC Goncalo Feio. Trener pierwszej drużyny Legii Warszawa w dniu startu nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy był gościem „Magazynu Sportowego”. Wojskowi swoje zmagania rozpoczną jutro na stadionie przy Łazienkowskiej meczem z Zagłębiem Lubin.

Goncalo Feio (autor: RDC)

Goncalo Feio, trener pierwszej drużyny Legii Warszawa, był gościem w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC. Portugalczyk wskazał na naszej antenie, że przed Wojskowymi w tym sezonie są trzy duże wyzwania.

- W tej chwili mamy trzy rzeczy do zrobienia w tym sezonie. Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Europejskie Puchary. Na razie walczymy o to, żeby być w tej fazie ligowej, a będąc w fazie ligowej, tak jak w sporcie, trzeba będzie walczyć o najwyższą możliwą lokatę i potem w fazie pucharowej, jeżeli do niej dotrzemy, o awans kolejne rundy. Taki jest sport - mówił.



Będzie awans do Ligi Konferencji?

Stołeczni piłkarze przygotowują się do pierwszego meczu w eliminacjach do Europejskich Pucharów. Ich pierwszym przeciwnikiem w drodze po awans do Ligi Konferencji będzie walijski Caernarfon Town FC.

- Obserwowaliśmy naszych rywali, wiemy co nas czeka - mówił na naszej antenie Feio. - Pokora polega na tym, że nie ważne z jakim przeciwnikiem grasz, w jakiej rozgrywce grasz. Zawsze przygotujesz się tak samo, najlepiej jak potrafisz do każdego spotkania i taką Legią chcemy być. Byliśmy obserwować przeciwników na żywo. Na pewno czeka nas bardzo fizyczna gra, mecz, który momentami może nie być zbyt ładny do oglądania - wyjaśnił.



Mecz 2. rundy eliminacji do Ligii Konferencji odbędzie się 25 lipca. Legia pierwsze spotkanie rozegra u siebie.

Makana Baku może odejść z Legii

Najpierw jednak Wojskowi zmierzą się z Zagłębiem Lubin na inaugurację piłkarskiej Ekstraklasy. W meczu nie zagra na pewno Makana Baku, który przesunięty został do drugiej drużyny. Jak powiedział w Polskim Radiu RDC Goncalo Feio, niemiecki piłkarz kongijskiego pochodzenia najprawdopodobniej odejdzie z Legii.

- Zmiany w drużynie są nieuniknione, Makana niekoniecznie pasuje do naszego systemu - mówił szkoleniowiec Wojskowych. - Najprawdopodobniejszy scenariusz jest to, że Makana odejdzie z klubu. To jest piłkarz, który na pewno ma poziom, żeby grać wyżej niż drugą drużynę. I na pewno takiego rozwiązania razem z menadżerem szukają. Piłkarze muszą się czuć swobodnie w roli, które się im przedziela - wskazał.



Mecz na stadionie przy ul. Łazienkowskiej o 20:15.

