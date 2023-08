Siedlce chcą walczyć z bezdomnością zwierząt i ich rozmnażaniem się. Ruszyły zapisy do programu

Władze Siedlec uruchomiły zapisy do programu, w ramach którego podejmą walkę z bezdomnością u zwierząt i ich rozmnażaniem. Miasto zaprasza mieszkańców do kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich. Akcja potrwa do 20 października i jest współfinansowana przez miasto Siedlce i Urząd Marszałkowski. — Czeka 7 gabinetów weterynaryjnych, zapisywać można się już teraz — zachęca Weronika Andrzejczuk z Wydziału Gospodarki Komunalnej.