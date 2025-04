Czas na krótki rękaw i okulary przeciwsłoneczne? Dziś na termometrach nawet 27 st. C RDC 17.04.2025 04:42 Dzisiaj termometry w Polsce pokażą od 22 do 26 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane bez opadów. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapewniają, że wysokie wartości, które zobaczymy na termometrach pod koniec tygodnia, nie spadną drastycznie z początkiem weekendu.

W czwartek lokalnie termometry wskażą do 27 st. C (autor: PEXELS)

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak poinformował, że w czwartek temperatura wyniesie od 21 st. C do 26 st. C, a lokalnie — zwłaszcza w centrum, możliwe nawet około 27 st. C.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C do 26 st. C, a lokalnie — zwłaszcza w centrum, możliwe nawet około 27 st. C.

Chłodniej będzie jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego — tam od Zatoki Gdańskiego z powodu wiatru będzie około 11 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na przedgórzu sudeckim jeszcze dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Sudetów jeszcze będzie obowiązywać do godziny 12 ostrzeżenie o silnym wietrze i tam w związku z tym porywy wiatru w pierwszej połowie dnia mogą osiągać do 75 km/h.

Pogodnie i bez opadów

Jeżeli chodzi o noc z czwartku na piątek, to na wschodzie i północnym wschodzie kraju przez całą noc będzie pogodnie i bez opadów. Natomiast nad resztą kraju nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego z występującymi przelotnie opadami deszczu.

— Temperatura nadal będzie stosunkowo wysoka jak na kwietniową noc - od 11 st. C do 16 st. C — powiedział synoptyk IMGW.

Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, tam będzie około 10 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwłaszcza w rejonach podgórskich Sudetów okresami dość silny i tam w porywach do 60 lub 65 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych i południowo-wschodnich.

