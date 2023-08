Mają puszyste futerko i błękitne oczy. W płockim ZOO urodziły się lamparty perskie Katarzyna Piórkowska 07.08.2023 19:42 W Ogrodzie Zoologicznym w Płocku 9-letnia samica lamparta perskiego Sulakhat urodziła bliźnięta. Obydwa maluchy to samce. Lamparty perskie, jeden z najrzadszych podgatunków lamparta, hodowane są w 38 ogrodach w Europie. — Są miniaturkami swoich rodziców — mówi prezes płockiego ZOO.

4 W Płockim ZOO na świat przyszły lamparty perskie (autor: Iza Sławińska)

W płockim ZOO zapanował letni baby boom. Po pandach małych i lwiatkach złotych potomstwa doczekały się lamparty perskie. Sulakhat i Barrack odchowują bliźniaki.

Niebieskookie samczyki przyszły na świat na początku lipca. Prezes płockiego Ogrodu Zoologicznego Krzysztof Kelman mówi, że młode pod troskliwą opieką mamy zaczynają wychodzić na wybieg.

— Są miniaturkami swoich rodziców. Widzą już na oczy, bo mają ponad miesiąc. Pomału zaczynają wychodzić ze swojego legowiska na wybieg razem z mamą, która otacza je specjalną troską. Są małymi kotkami, wielkości dużego kota domowego — przekazuje Kelman.

Gatunek zagrożony wyginięciem

Obecnie lamparty perskie hodowane są w 38 ogrodach zoologicznych w Europie, przy czym w ciągu ostatniego roku młode tych dzikich kotów przyszły na świat jedynie w trzech z nich - w Czechach, na Węgrzech i właśnie w Płocku.

Jak informuje płockie ZOO, lamparty perskie (Panthera pardus saxicolor) są zagrożone wyginięciem, objęte Europejskim Programem Ochrony Zwierząt. To zarazem jeden z najrzadszych podgatunków lamparta, których jest w sumie dziewięć — w warunkach naturalnych zwierzęta te zamieszkują Iran, Afganistan, Turcję, Turkmenistan, Azerbejdżan i Dagestan, w tym regiony górskie do wysokości 3200 metrów n.p.m. Długość ich życia wynosi ok. 20 lat.

— Serdecznie zapraszamy do odwiedzania młodych lampartów, ponieważ z każdym dniem będą coraz więcej czasu spędzać na wybiegu — zachęca zoo w Płocku. Przypomina jednocześnie, że kocięta te to kolejne bliźnięta, które urodziły się tam ostatnio.

Historia płockiego ZOO

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą zoo w Płocku powstało w 1951 r. Od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. Ogród zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem.

Na terenie płockiego zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym prezentowana jest m.in. ekspozycja gadów i płazów, aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu. (PAP)

Źródło: RDC/PAP Autor: Katarzyna Piórkowska/JD