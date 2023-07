Lwiatki złote urodziły się w płockim ZOO. To jedne z najmniejszych i najrzadszych małpek na świecie Katarzyna Piórkowska 27.07.2023 09:07 Płockie ZOO świętuje ważne narodziny. Po raz pierwszy w historii ogrodu na świat przyszły lwiatki złote - jedne z najmniejszych i najrzadszych małpek na świecie. Dwójka maluchów mają już kilkanaście dni i dumni rodzice pokazują je zwiedzającym - mówi Michał Popowski z płockiego ogrodu zoologicznego.

(autor: ZOO w Płocku)

Po czterech latach od rozpoczęcia hodowli lwiatek złotych, po raz pierwszy w historii płockiego ZOO na świecie pojawiły się bliźnięta tego gatunku - poinformował ogród zoologiczny.

- Urodziły się 8 lipca. Maluchy można oglądać na wybiegu. Najczęściej są przyczepione do grzbietu ojca. Akurat w tej grupie zwierząt głównym opiekunek jest właśnie ojciec. Matka karmi młode, natomiast po okresie karmienia przekazuje je na grzbiet ojca - tłumaczy Michał Popowski.



Maluchy najprawdopodobniej zostaną w płockim ogrodzie, gdzie wraz z rodzicami stworzą grupę. W Polsce jest tych małpek zaledwie 10. Pary hodowlane można zobaczyć tylko w Krakowie, Łodzi i Płocku. Sukces hodowlany jest tym większy, że we wszystkich 72 europejskich ogrodach zoologicznych łącznie przebywa jedynie 206 lwiatek, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się ich 9, z czego 2 właśnie w Płocku.

Pierwsza para hodowlana lwiatek złotych przybyła do ZOO w Płocku w 2019 roku. Dobór par hodowlanych u tego gatunku nie jest jednak prosty, o czym świadczy fakt, iż po kilku latach bezowocnych prób uzyskania potomstwa, podjęto decyzję o sprowadzeniu nowej partnerki dla samca Sida. W lutym 2023 z Parc Zoologique de La Palmyre we Francji przyjechała 4-letnia samica Chloe. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i małpki od razu przypadły sobie do gustu tak bardzo, że po 5 miesiącach od ich połączenia na świat przyszły bliźnięta lwiatki złotej.

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Piórkowska/PL