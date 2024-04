Nowi mieszkańcy płockiego ZOO. Na świat przyszły lwiatki złote [ZOBACZ] Agnieszka Pazdecka-Maruszak 12.04.2024 18:23 Mają kilka centymetrów wzrostu i są jednymi z najmniejszych i najrzadszych małpek na świecie. W płockim Ogrodzie Zoologicznym na świat przyszły lwiatki złote. Dwa maluchy urodziły się pod koniec marca. — Nosi je głównie tata, bo to on pełni obowiązki rodzicielskie — mówi Radomir Lewandowski, kierownik działu hodowlanego w płockim ZOO. Zwierzęta można już oglądać na wybiegu.

Nowi mieszkańcy płockiego ZOO (autor: Iza Postolska)

Nowi mieszkańcy płockiego ZOO. W Ogrodzie Zoologicznym urodziły się dwie lwiatki złote. To jedne z najmniejszych i najrzadszych małpek na świecie.

Kierownik działu hodowlanego w płockim ZOO Radomir Lewandowski informuje, że maluchy można już oglądać na wybiegu.

— Nosi je głównie tata, bo to on pełni głównie obowiązki rodzicielskie. Oczywiście daje mamie do nakarmienia, natomiast to on się głównie nimi zajmuje. Oprócz taty i mamy zajmują się tymi młodymi małpkami dwaj starsi bracia, którzy się urodzili w zeszłym roku — mówi Lewandowski.

Jakiej wielkości są małpki?

Maluchy urodziły się 29 marca. Na razie nie wiadomo, jakiej są płci. Jak podkreśla Lewandowski, małpki mają mniej niż dziesięć centymetrów.

— W tym momencie myślę, że mają jakieś osiem centymetrów. To są maleńkie pazurkowce. Taka mała ruda małpka. Dorosłe mają mniej więcej pół kilo, więc młode są naprawdę maleńkie — podkreśla Lewandowski.

Każde młode tego gatunku jest niezwykle cenne, ponieważ lwiatki złote to jedne z najrzadszych małp na świecie. W latach 70. ich liczebność w naturze nie przekraczała 200 osobników. W latach 90. liczba osobników żyjących w warunkach wiwaryjnych przewyższała tę w środowisku naturalnym.

