Trwa akcja #sadziMY. W Siedlcach rozdają bezpłatne sadzonki drzew Beata Głozak 12.04.2024 10:43 To szansa na powiększenie zielonych płuc gmin i miast. Rozpoczęła się ogólnopolska akcja #sadziMY. Nasza reporterka bierze w niej udział w Siedlcach.

Około 600 bezpłatnych sadzonek sosny i lipy przygotowało dla siedlczan i mieszkańców regionu siedleckie nadleśnictwo. Drzewka są rozdawane w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMY.

– Odpowiednio je zabezpieczymy, ale i tak w ciągu kilku dni muszą trafić do gruntu – mówi Regina Sowińska z nadleśnictwa. - Te drzewka, które my rozdajemy, są zastreczowane, z bryłką ziemi z hydrożelem. Czyli te korzenie są zabezpieczone, ale najlepiej w ciągu tych kilku dni jednak drzewko przesadzić do gruntu. Rozdajemy do tego taką instrukcję, małą karteczkę, na której jest dokładnie opisane, jak to zrobić prawidłowo. Podstawowa zasada jest taka, że zielonym do góry - wyjaśnia.

Akcja zaczęła się o godz. 9:00, a chwilę później była już kolejka. Stoi w niej między innymi pan Marek. Rozmawiała z nim nasza reporterka Beata Głozak.

Akcja rozdawania sadzonek ma potrwać do godziny 15:00. Jest jednak obawa, że w tym tempie znikną wcześniej. Warto więc się pospieszyć.

Pomysłodawcą akcji jst prezydent Andrzej Duda. To już szósta edycja – sadzonki drzew można odbierać w każdym nadleśnictwie w Polsce. Łącznie Lasy Państwowe przygotowały aż milion drzewek

