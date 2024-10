Wójt Korczewa: źle posegregowane odpady nie zostaną odebrane Olga Kwaśniewska 26.10.2024 16:43 Korczew w powiecie Siedleckim z problemem braku segregacji odpadów. Firma, która odpowiada za odbiór śmieci poskarżyła się, że wielu mieszkańców nie wypełnia obowiązku selekcji. Wójt ostrzega i zapowiada karę.

Mieszkańcy Korczewa w Siedlcach nie segregują odpadów (zdj. ilustracyjne) (autor: MPO)

Władze gminy Korczew wzywają mieszkańców do dokładniejszej selektywnej zbiórki śmieci. Firma, która odbier odpady poskarżyła się, że w wielu przypadkach odpady są wymieszane.

Wójt Sławomir Wasilczuk zapowiada kontrole. Tam, gdzie kontrolerzy stwierdzą nieprawidłowości, będą podejmowane działania.

- Pracownicy urzędu, osoby, które odpowiadają za śmieci w naszej gminie, wspólnie z firmą, która odbiera odpady po części, sprawdzą nie każdy worek, natomiast niektóre podejrzane, żeby sprawdzić, że mieszkańcy nie do końca segregują te odpady - podkreśla.

- Źle posegregowane odpady nie zostaną odebrane - podkreśla wójt Korczewa. - Prawdopodobnie będą zostawiane, żeby mieszkaniec przesegregował i w kolejnym odbiorze odebrane. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy zrozumieli, czego gmina oczekuje i żeby na podstawie dobrego słowa dojść do porozumienia, a nie na podstawie karania. Jeżeli ktoś będzie bardzo oporny, no to niestety przemówią pieniążki - podkreśla.

Jeśli w tym roku Korczew nie osiągnie wymaganego wskaźnika 45% selektywnej zbiórki, samorząd dostanie karę. W ubiegłym roku gmina miała nieco ponad 41% odpadów zbieranych selektywnie.

Za segregowane śmieci mieszkańcy płacą 16 zł miesięcznie od osoby. Jeśli nie przykładają się do segregacji - 48.

