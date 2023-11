Mazowszanie produkują coraz więcej śmieci. Dane Głównego Urzędu Statystycznego Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.11.2023 20:29 Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował dane, z których wynika, że najwięcej odpadów na Mazowszu wyrzucił w ubiegłym roku warszawiak, a najmniej mieszkaniec Radomia. Wiadomo również, ile śmieci w naszym województwie trafiło do odzysku.

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował dane dotyczące odpadów na Mazowszu (autor: MPO Warszawa)

W Warszawie na jednego mieszkańca przypadało 367 kilogramów odpadów, a w Radomiu zaledwie 242. Z kolei w Ostrołęce i w Siedlcach było podobnie — na jedną osobę przypadło ponad 260 kg. W Płocku 300 kg.

Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie zaznacza, że dominowały głównie odpady zmieszane.

— W ogólnej masie zebranych na Mazowszu odpadów komunalnych, dominowały odpady zmieszane - 62%. Na selektywną zbiórkę przypadało pozostałe 38% ogólnej masy odpadów — informuje Kałuski.

Do odzysku trafiło 52% wytworzonych na Mazowszu odpadów komunalnych.

— Z tego do recyklingu przeznaczono 27% odpadów, do kompostowania lub fermentacji 13%, zaś do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii 12% — podaje Kałuski.

W 2022 roku w porównaniu z poprzednim masa odpadów komunalnych na Mazowszu wzrosła o 0,2 procent. W ubiegłym roku odnotowano wzrost segregacji papieru i tektury, szkła i odpadów biodegradowalnych. Spadła natomiast spadła ilość metali, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tworzyw sztucznych.

Miasta na prawach powiatu — kto jest liderem?

Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że Siedlce są liderem segregacji na Mazowszu wśród miast na prawach powiatu.

Odpady zebrane selektywnie stanowiły w ubiegłym roku około 1/3 wszystkich odpadów.

— Pozytywnie wyróżniały się pod tym względem Siedlce, gdzie wskaźnik przekroczył 40%. Największą część frakcji selektywnych w mazowieckich miastach na prawach powiatu stanowiły odpady biodegradowalne od 25% w Warszawie po 44% w Siedlcach — oznajmia Kałuski.

Coraz więcej śmieci

Mazowszanie produkują coraz więcej śmieci. Chodzi o odpady z gospodarstw domowych. W roku 2022 na jednego mieszkańca przypadało ich średnio aż o 10 kilogramów więcej niż rok wcześniej.

Reporterka Radia dla Ciebie siedlczan co rozbić, żeby tę tendencję zahamować.

Najlepiej z segregacją odpadów, według danych GUS, radzą sobie mieszkańcy w powiatach: łosickim, siedleckim, garwolińskim, zwoleńskim, lipski i przysuskim.

Czytaj też: Zawieszono wydanie decyzji środowiskowej ws. sortowni odpadów w Mławie