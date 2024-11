Mazowsze będzie chroniło zagrożoną roślinę. Powiększy się Zespół Parków Krajobrazowych Beata Głozak 24.11.2024 14:19 Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zyska nowe łąki gdzie występują rzadkie gatunki roślin. Wśród nich jest objęty ścisłą ochroną pszeniec grzebieniasty. Samorząd Mazowsza zakupił właśnie nieruchomość położoną w miejscowości Góry.

Powiększy się Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (autor: Urząd Marszałkowski)

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych powiększy się. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kupił od prywatnego właściciela 2-hektarową nadbużańską łąkę w gminie Korczew w powiecie siedleckim.

- To działka o niezwykłej wartości przyrodniczej - tłumaczy dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Sylwester Chołast. - Ponieważ występują tam bardzo ciekawe rośliny, które są zagrożone w swoim występowaniu. Między innymi pszeniec grzebieniasty. Jest to roślina, która w 2006 roku uznana za wyginiętą, w Polsce zaginioną, której nie ma. Bardzo ładna jest ta roślina - podkreśla.

Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza podkreśla, że zakup działki pozwoli na uratowanie zagrożonych gatunków roślin.

- Jeżeli nie zadbamy o to nasze środowisko, to to środowisko przy tak zmieniającym się klimacie będzie się degradowało. A pamiętajmy, że to środowisko mamy następnym pokoleniom oddać przynajmniej w takim stanie, w jakim jest w tej chwili - dodaje.

Działka w Górach od 8 lat jest miejscem gdzie Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i naukowcy Uniwersytetu w Siedlcach prowadzą swoje badania.

Realizowany był na niej także unijny projekt dotyczący bioróżnorodności.

