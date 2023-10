Płockie ZOO ma nowych mieszkańców. Do ogrodu przyjechały cztery foki pospolite Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.10.2023 16:31 Cztery foki pospolite zamieszkały w płockim Ogrodzie Zoologicznym. Zwierzęta przyjechały do Polski z Belgii. — Nowa focza rodzina składa się z czterech osobników, samca i trzech samic. Mamy to imię samca, ma on szesnaście lat. Są jeszcze trzy towarzyszki: Nath, Sweety i Queenie — mówi kierownik działu hodowlanego w płockim ZOO. Foki pospolite w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

5 Nowi mieszkańcy płockiego ZOO (autor: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka/FB)

Do Ogrodu Zoologicznego w Płocku przyjechały cztery foki pospolite. Ten gatunek zamieszkuje między innymi zachodnie wybrzeże Bałtyku aż po Wolin i Uznam.

Kierownik działu hodowlanego w płockim ZOO Radomir Lewandowski oznajmia, że foki można już podziwiać w basenie.

— Przyjechały do nas z Belgii z zoo z Antwerpii. Bardzo dobrze zniosły transport i w moment się zaaklimatyzowały w naszym ogrodzie. Nowa focza rodzina składa się z czterech osobników — samca i trzech samic. Mamy to imię samca, ma on szesnaście lat. Są jeszcze trzy towarzyszki Nath, Sweety i Queenie — mówi Lewandowski.

Wcześniej focza rodzina mieszkała w Belgii. W płockim ogrodzie bardzo dobrze się zaaklimatyzowały.

— Jak zjawia się grupa ludzi przed wybiegiem, to one podpływają do brzegu basenu, obserwują ludzi. Widać, że mają równie dużo przyjemności z obserwowania ludzi, jak my z obserwowania ich zachowania — oznajmia Lewandowski.

Foka pospolita w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

— Foka szara tak naprawdę patrząc na jej występowanie w naturze, można powiedzieć, że jest pospolita. Natomiast foka pospolita jest bardzo rzadka. W naszym Bałtyku na południowej stronie praktycznie jej nie ma. Gdzieś o okolicach Wyspy Wolin pojedyncze osobniki się zjawiają, natomiast w Polsce ich nie obserwujemy, chociaż historycznie była foka, która w Polsce występowała — podkreśla Lewandowski.

ZOO w Płocku jest jednym z dwóch ogrodów zoologicznych w Polsce, które hodują ten gatunek. Foki pospolite można także spotkać w ZOO we Wrocławiu.

