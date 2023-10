Płockie schronisko zaprasza na cykl „Miłość na 4 łapach: Uczymy się zwierząt”

„Miłość na 4 łapach: Uczymy się zwierząt” — to cykl schroniska z Płocka. Głównym celem jest zachęcanie do adopcji. Wydarzenie, to doskonała okazja, by nauczyć się więcej o zachowaniach zwierząt i ich potrzebach. — Poza tym, że pokażemy, jak wygląda praca w schronisku, jak wygląda jego funkcjonowanie od kuchni, to również przeprowadzimy pewną edukację dla mieszkańców — mówi kierownik schroniska.