Tramwaj na Gagarina już od jutra. Wiemy, o której pierwszy kurs RDC 13.05.2024 12:55 Tramwaj na Gagarina pojedzie już jutro. Zapowiadana „jedenastka” wyruszy na trasę chwilę przed piątą nad ranem. To kolejny krok w kierunku zakończenia prac w tym miejscu - w nocy na ulicę Spacerową wróciły dwa kierunki ruchu. Kierowcy jadą także gotową ulicą Gagarina.

Spacerowa (autor: RDC)

Mieszkańcy Warszawy na to czekali. Już jutro pojedzie tramwaj na Gagarina. Pierwszy kurs linii 11 zapowiedziany jest na chwilę przed 5:00.

- Z końcowego przystanku przy Czerniakowskiej będzie odjeżdżała w godzinach szczytu co 8 minut. Tramwaje przez rondo ONZ będą dojeżdżali do pętli Cmentarz Wolski. W szczycie będą oni odjeżdżali dalej, bo do pętli Nowe Bemowo - mówi Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich.



Dzisiejszej nocy drogowcy otworzyli już dwie jezdnie ulicy Spacerowej.

Spacerową w obie strony

Z Puławskiej od centrum kierowcy mogą skręcić w ulicę Goworka z dwóch pasów. Na drugiej jezdni – w stronę centrum – z jednego. W dół ulicami Goworka i Spacerową będzie tymczasowo jeden pas. Drogowcy otworzą połączenie Słonecznej ze Spacerową. Nie będą go miały jeszcze Chocimska i Klonowa. Na dole, w ulicę Gagarina poprowadzą dwa pasy, a w prawo w Belwederską – jeden.

Piesi przejdą przez ulice Goworka i Spacerową w czterech miejscach:

przy ulicy Puławskiej,

przy ulicy Chocimskiej,

nieopodal ulicy Słonecznej,

na wysokości parku Morskie Oko.

Skrzyżowanie z Gagarina i Belwederską

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Gagarina, Belwederskiej i Spacerowej zmieniła się dziś, ale dodatkowe zmiany zostaną wprowadzone w środę, po otwarciu ulicy Chełmskiej.

Z Gagarina na Belwederską i Spacerową można jechać po jednym pasie w każdym kierunku. W środę pozostaną tylko pasy do jazdy prosto i w prawo. Na Belwederskiej – od strony centrum i Wilanowa – będą osobne pasy do skrętu w lewo i wspólne do jazdy prosto lub w prawo. Po otwarciu ulicy Chełmskiej będzie można z niej pojechać prosto lub w prawo.

Na ulicy Sułkowickiej wróci jeden kierunek ruchu – od Gagarina do Belwederskiej, a na Nabielaka będą dwa kierunki.

Wzdłuż Gagarina od Czerniakowskiej do Sułkowickiej będą nowe chodniki, drogi dla rowerów i przystanki.

Zmiany w rozkładach jazdy

Od poniedziałku, 13 maja, od początku kursowania autobusy linii: 131, 501, 519 i 522 wróciły na swoje trasy podstawowe ulicami Spacerową i Goworka w obu kierunkach.

Autobusy 167 i 168 pojadą tymi ulicami na pętle Stare Bemowo/Fort Radiowo lub Woronicza. W stronę Siekierek-Sanktuarium oraz Witolina pozostaną na dotychczasowym objeździe aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Waryńskiego i Puławską. Autobusy linii 119 do pętli Rakowiecka-Sanktuarium pojadą Sielecką, Gagarina, Spacerową, Goworka, a w stronę Wiśniowej Góry – Stefana Batorego, Waryńskiego, Puławską, Goworka, Spacerową do Gagarina i Sieleckiej. Autobusy linii nocnych N31 i N81 na Dworzec Centralny pojadą także Spacerową i Goworka.

Zmieniła się lokalizacja wielu przystanków.

Inaczej na Chełmskiej i Dolnej

W nocy z wtorku na środę, z 14 na 15 maja, tramwajarze otworzą wyjazd z ulicy Chełmskiej na Belwederską i Jana III Sobieskiego. Będzie można skręcić w stronę centrum i Wilanowa. Na Jana III Sobieskiego będzie pas do skrętu w prawo i prosto. Jadący do Wilanowa – pojadą tylko prosto. Z tego kierunku w Chełmską skręcą tylko autobusy.

Tej samej nocy, zgodnie z zapowiedziami, zamknięte zostanie połączenie z ulicą Dolną. Do Dolnej będzie można dojechać Spacerową, Goworka i Puławską.

Autobusy po Chełmskiej

Od środy, 15 maja, na swoje trasy podstawowe w obu kierunkach wrócą autobusy linii 107, czyli ulicami Chełmską i Czerniakowską oraz nocne N31 i N81 – Gagarina, Czerniakowską i Chełmską. Przestaną kursować autobusy zastępczej linii nocnej Z31. Zmieni się trasa linii 119 – w stronę Rakowieckiej-Sanktuarium autobusy pojadą ulicami Chełmską, Belwederską, Spacerową i Goworka, a w stronę Wiśniowej Góry będą kursowały Belwederską i Chełmską. Autobusy 141 ominą (w obu kierunkach) zamkniętą ulicę Dolną, jadąc ulicami Gagarina, Spacerową, Goworka i Puławską. Zmieni się także trasa autobusów linii 172 – dojadą (i potem ruszą w przeciwnym kierunku) do pętli przy ulicy Chełmskiej (nieopodal Czerniakowskiej). Autobusy nie będą jeździły ulicą Dolną tylko pojadą Puławską do Goworka, Spacerowej i Belwederskiej aby Chełmską dojechać do pętli.

Czytaj też: Drogowcy z Warszawy sprzedają porzucone samochody