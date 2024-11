Zmiany w ruchu na Spacerowej, Goworka i Bonifacego na Mokotowie [SPRAWDŹ] RDC 16.11.2024 10:26 Ulice Spacerowa i Goworka na warszawskim Mokotowie zostały zamknięte na odcinku od Belwederskiej do Puławskiej. Na Gagarina zamknięty jest pas środkowy – do jazdy prosto w Spacerową. Wybrane autobusy są na objazdach. Kierowcy jednak mogą już przejechać ul. św. Bonifacego przez skrzyżowanie z Jana III Sobieskiego.

Zmiany na Bonifacego (autor: Tramwaje Warszawskie/FB)

Na Gagarina zamknięty jest zaś pas środkowy – do jazdy prosto w Spacerową. Prosto możliwy jest jedynie dojazd do posesji Spacerowa 10, 12, 18, 20 i 20A. Objazd prowadzi z ulicy Jana III Sobieskiego, Dolną do Puławskiej. W drodze do centrum utrudnienia można także ominąć Belwederską i Alejami Ujazdowskimi.

W związku z pracami drogowców są zmiany w ruchu m.in. na warszawskim Mokotowie. Zamknięta została jezdnia ulic Spacerowej i Goworka prowadząca pod górę – od Belwederskiej do Puławskiej.

Są zmiany w kursowaniu linii autobusowych nr 167 i 168 oraz nocnych N31 i N81.

Zmiany na Bonifacego

Kierowcy mogą jedna znowu przejechać ulicą św. Bonifacego przez skrzyżowanie z Jana III Sobieskiego. Robotnicy zlikwidowali tam już tymczasową zawrotkę. Wrócił też przejazd prosto ulicą św. Bonifacego od strony Powsińskiej w kierunku alei Sikorskiego.

Otwarcie przejazdu przez skrzyżowanie umożliwiło powrót autobusów linii 185 na trasę podstawową w kierunku CH Ursynów, 189 w stronę Os. Górczewska oraz N83 do Piaseczna. W przeciwnym kierunku autobusy jadą dotychczasowym objazdem.

Autobusy linii: 108, 148, 167, 168, 187 i N33 kursują w obu kierunkach takimi objazdami jak dotychczas.

Z kolei autobusy 163 zmieniły swoją trasę i jeżdżą między Centrum Onkologii a stacją metra Wilanowska przez Wilanów (m.in. przez Zawady). Z powodu budowy na ulicy św. Bonifacego nie jadą całą nową trasą, tylko w stronę Centrum Onkologii zostały skierowane na objazd aleją Sikorskiego oraz ulicami: Czarnomorską, Jana III Sobieskiego, św. Bonifacego i Powsińską, a do pętli Metro Wilanowska Powsińską i św. Bonifacego.

Między Anansową i św. Bonifacego kursuje zastępcza linia Z-8. Autobusy jadą ulicami: Augustówka, Antoniewska, Statkowskiego, Gołkowska, Powsińska, Nałęczowska, Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego.

Czytaj też: Rusza remont alei Krakowskiej. Ponad tydzień utrudnień we Włochach [MAPY]