Rusza remont alei Krakowskiej. Ponad tydzień utrudnień we Włochach [MAPY] RDC 15.11.2024 21:02 Dzisiaj o godzinie 22:00 drogowcy rozpoczną prace związane z frezowaniem alei Krakowskiej. W pierwszym etapie całkowicie zamkną jezdnię w kierunku Ochoty, od ul. Komitetu Obrony Robotników do ul. Hynka. Kierowcy i komunikacja miejska pojadą objazdami.

Remont alei Krakowskiej. Będą uturdnienia (autor: infoulice)

Jeszcze w tym roku warszawscy drogowcy przeprowadzą remont alei Krakowskiej. Wymienią nawierzchnię na jezdni od ulicy Malowniczej do Hynka. Prace podzielono na trzy etapy.

W pierwszym etapie prac, drogowcy zamkną jezdnię alei Krakowskiej w kierunku Ochoty, od ulicy Komitetu Obrony Robotników do ulicy Hynka. Prace rozpoczną się w piątek, 15 listopada, o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku, 18 listopada, do godziny 4:00.

Jezdnia alei od strony Raszyna zostanie zwężona od ulicy Lipowczana. Na skrzyżowaniu z KOR będą dwa pasy do skrętu w prawo. Wyjazd z ulicy KOR w lewo na aleję Krakowską także będzie dwoma pasami, a ten do skrętu w prawo zostanie wygrodzony. Ulica Tapicerska straci połączenie z aleją Krakowską.

Objazd poprowadzi ulicami: KOR, Żwirki i Wigury oraz Hynka. Na Żwirki i Wigury zostanie wyznaczony skręt w lewo w Hynka także ze środkowego pasa. Drugi objazd będzie z alei Krakowskiej do ulicy Krakowiaków, Orzechowej i Łopuszańskiej.

W tym etapie trasę zmieni linia 141. Będzie kursowała ulicami KOR oraz Żwirki i Wigury.

Grafika przedstawia mapę z objazdem pierwszego etapu prac.

Drugi etap prac

Od poniedziałku, 18 listopada, od godziny 22:00 do środy, 20 listopada, do godziny 22:00 robotnicy zajmą prawy i środkowy pas jezdni alei Krakowskiej w kierunku Ochoty, od ulicy Malowniczej do KOR. Lewy pas pozostanie przejezdny.

W tym etapie ulice Janka Muzykanta i KOR nie będą miały połączenia z remontowaną jezdnią. Z ulic Ruchliwej i Maciejki kierowcy wyjadą tylko w lewo w Janka Muzykanta i dalej do skrzyżowania z Mineralną. Na wysokości Cyprysowej będzie nakaz jazdy prosto.

Jezdnia ulicy KOR w stronę Żwirki i Wigury zostanie zamknięta od alei Krakowskiej do Sabały. Z Sabały nie będzie wyjazdu na KOR. Wjazd zostanie zachowany. Na drugiej jezdni ulicy KOR – od Sekundowej do ostatniego wjazdu na posesję – będzie ruch dwukierunkowy.

Podczas prac objazdy poprowadzą: Mineralną, Muszkieterów, Leonidasa, Orzechową i Łopuszańską oraz Hynka i Żwirki i Wigury.

Koniec prac

Ostatni etap robót rozpocznie się w środę, 20 listopada, o godzinie 22:00 i skończy w sobotę, 23 listopada, o godzinie 4:00. Prace będą prowadzone na lewym i środkowym pasie alei Krakowskiej od Malowniczej do KOR.

Podczas prac zamknięte zostaną przejazdy między jezdniami alei Krakowskiej na wysokości Malowniczej i Cyprysowej. Dojazd do tych ulic z alei Krakowskiej będzie ulicami Mineralną i Muszkieterów.

Na wysokości skrzyżowania z ulicą KOR kierowcy pojadą dwoma pasami: prosto i w prawo. Wyjazd z KOR na aleję będzie tylko w prawo. Pasy do skrętu w lewo zostaną zamknięte. W ulicę KOR nie skręcą także jadący aleją Krakowską od strony Hynka.

Objazdy w tym etapie poprowadzą ulicami: KOR, Żwirki i Wigury oraz Hynka do alei Krakowskiej. Na ulicy KOR od strony Pilotów przed Żwirki i Wigury z prawego pasa kierowcy nie pojadą prosto. Będzie tu tylko prawoskręt. Pozostałe pasy pozostaną bez zmian – jeden prosto i jeden w lewo.

Przez cały czas utrudnienia będzie można także ominąć ulicami: Mineralną, Muszkieterów, Leonidasa i Orzechową do Łopuszańskiej. Zalecane objazdy poprowadzą także trasą S2 (aleją Polskiej Organizacji Wojskowej) do S8 (aleja Obrońców Grodna), Alej Jerozolimskich i Łopuszańskiej lub trasą S2 (aleja Legionów Piłsudskiego) do ulicy Pilotów, Sasanki i Hynka.

Utrzymane zostaną dojścia do przystanków tramwajowych. Piesi będą kierowani do sąsiednich przejść.

Od poniedziałku do soboty swoje trasy zmienią autobusy linii 141, 154 i 317.

Czytaj też: Utrudnienia na Ochocie. Powodem budowa linii tramwajowej [MAPY]