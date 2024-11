Utrudnienia na Ochocie i zmiany w komunikacji. Powodem budowa linii tramwajowej [MAPY] RDC 14.11.2024 11:02 Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego wchodzi w kolejny etap. Prace będą teraz odbywały się niemal na całej długości nowej trasy. Oznacza to zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W nocy z czwartku na piątek, z 14 na 15 listopada, zostaną wyznaczone objazdy, a w nocy z piątku na sobotę, z 15 na 16 listopada, zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Grójeckiej.

Tramwaj do Dworca Zachodniego. Prace na Bitwy Warszawskiej 1920 r. (autor: Tramwaje Warszawskie)

Rozpoczynają się roboty na drugim odcinku ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – od Szczęśliwickiej do Grójeckiej. Kierowcy pojadą tak, jak pomiędzy rondem Zesłańców Syberyjskich a Szczęśliwicką: jedną jezdnią w obu kierunkach, po jednym pasie w każdą stronę.

W nocy z czwartku na piątek, z 14 na 15 listopada, zostaną wyznaczone objazdy; a w nocy z piątku na sobotę, z 15 na 16 listopada, zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Grójeckiej.

Zalecane objazdy utrudnień na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprowadzą:

Grójecką, Dickensa i Drawską do Alej Jerozolimskich lub Grójecką, Kopińską i Grzymały-Sokołowskiego.

Kierowcy jadący na Wolę i Bemowo będą kierowani przez plac Zawiszy Towarową do Wolskiej. Można będzie również pojechać ulicami:

Raszyńską, Żwirki i Wigury, Hynka do Łopuszańskiej.

Zmiany na ulicy Grójeckiej i placu Zawiszy

Na ulicy Grójeckiej, Raszyńskiej i placu Zawiszy zostaną wprowadzone zmiany, które ułatwią kierowcom poruszanie się po Ochocie. W czwartek, 14 listopada, o godzinie 20:00 robotnicy zaczną ustawiać tablice i znaki oraz zmieniać linie na jezdni. Prace te skończą się w piątek, 15 listopada, o godzinie 5:00.

Jedna z tras alternatywnych dla ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. prowadzi kierowców ulicami: Grójecką, Dickensa i Drawską do Alej Jerozolimskich, dlatego w tej okolicy będzie najwięcej ułatwień dla kierujących. Na jezdni Grójeckiej od strony alei Krakowskiej zostanie wprowadzona możliwość skrętu w lewo w Dickensa w kierunku Szczęśliwieckiej. Obok pozostaną trzy pasy do jazdy prosto. Do placu Narutowicza będzie można jechać także prawym pasem, na którym pozostanie również możliwość skrętu w prawo w ulicę Dickensa do Pawińskiego.

Aby ułatwić dojazd do ulicy Dickensa, już w poprzednich etapach została wyznaczona zawrotka na ulicy Grójeckiej, przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Od piątku kierowcy wjeżdżający z Grójeckiej na plac Zawiszy zyskają dodatkowy pas do skrętu w lewo: w Towarową pojadą tak z jednego z pasów służących obecnie do jazdy prosto.

Z kolei na Raszyńskiej pasem, z którego można teraz tylko skręcić w lewo, będzie można pojechać również prosto, w Towarową. Pozostałe pasy pozostaną bez zmian.

Zwężenie Bitwy Warszawskiej

Od piątku, 15 listopada, od godziny 20:00 do soboty, 16 listopada, do godziny 5:00 robotnicy wprowadzą zmiany na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Pomiędzy Szczęśliwicką a Grójecką zostanie zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Banacha. Kierowcy pojadą drugą nitką, po jednym pasie w każdą stronę. Pasy do wyjazdu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. na Grójecką pozostaną bez zmian.

Zamknięty zostanie wjazd w ulicę Białobrzeską od strony Opaczewskiej. Kierowcy nie wyjadą również na Bitwy Warszawskiej 1920 r. z ulicy Orzeszkowej – będzie na niej ruch dwukierunkowy i wyjazd na Opaczewską.

Piesi przejdą przez Bitwy Warszawskiej 1920 r. zebrami przy ulicach: Grójeckiej, Białobrzeskiej i Szczęśliwickiej.

Zmiany w komunikacji

Swoje trasy zmienią autobusy linii 157 i 521, z czego 157 pojedzie ulicą Szczęśliwicką, a na linii 521 (w stronę Szczęśliwic) autobusy skręcą w Opaczewską i Szczęśliwicką dojadą do pętli.

W przeciwną stronę, do Falenicy, będą kursowały ulicą Szczęśliwicką, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Grójecką.

Ze szczegółami zmian i rozkładami jazdy można zapoznać się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Jakie roboty najpierw?

W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się tym, co pod ziemią, czyli instalacjami: sanitarnymi, gazowymi i teletechnicznymi. To wstęp do większych prac, które planowane są w przyszłym roku – do przebudowy pozostaje 950 metrów instalacji ciepłowniczej.

Te prace mogą być prowadzone jedynie poza sezonem grzewczym. W przyszłym roku planowane jest również rozpoczęcie układania nowych torów oraz przebudowy istniejącego układu drogowego.

Co się zmienia?

Sporo się dzieje na wcześniej zamkniętych odcinkach jezdni. Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, gdzie powstaje wjazd do tunelu tramwajowego, wybudowano już niemal wszystkie ściany szczelinowe, a w parku Pięciu Sióstr – 100 metrów ścian (ok. 33 procent zaplanowanego zakresu).

Na zamkniętej jezdni Alej Jerozolimskich trwa usuwanie kolizji z istniejącymi instalacjami teletechnicznymi. Jednocześnie budowane są już murki prowadzące dla ścian szczelinowych. Ich realizacja ma rozpocząć się w najbliższych dniach. Tunel budowany jest metodą podstropową – „od góry do dołu”. Po wykonaniu ścian oraz stropu zamknięta jezdnia zostanie otwarta, a dalsze roboty będą prowadzone pod ziemią. Jednocześnie wykonawca będzie mógł zająć kolejny fragment Alej, by rozpocząć budowę kolejnego odcinka tunelu.

Trwają też prace na budowie konstrukcji podziemnego przystanku tramwajowego, który powstaje między Alejami Jerozolimskimi a torami kolejowymi. Za tę część prac, realizowaną w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, odpowiada Budimex. Gotowy jest już strop między poziomami -1 i -2 i około 35 proc. stropu górnego. Zamknięcie konstrukcji przystanku powinno nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

