Kontrowersje wokół nowego buspasa na Ochocie. „Po co nam on tu?” Przemysław Paczkowski 05.09.2024 06:31 Nowy buspas na Ochocie budzi kontrowersje. Część mieszkańców dzielnicy jest przeciwna nowej organizacji ruchu na ulicy Szczęśliwickiej. Ich zdaniem wytyczenie pasa dla autobusów przy obecnie trwającej budowie tramwaju na Bitwy Warszawskiej 1920 spowoduje duże korki. – Przy takim ruchu, jaki jest tutaj, buspas jest zbędny – powiedzieli nam.

5 Buspas na Szczęśliwickiej (autor: RDC)

Mieszkańcy warszawskiej Ochoty krytykują wytyczenie buspasa na ulicy Szczęśliwickiej. Uważają, że to spowoduje utrudnienia w ruchu i jeszcze większe korki w tej części miasta. Nie podoba im się też zlikwidowanie części miejsc parkingowych przy ulicy Rokosowskiej.

Obawy mieszkańców podziela była burmistrz Ochoty, a obecnie radna dzielnicy Dorota Stegienka.

– Większość mieszkańców ma jednak co do tego ogromne wątpliwości. Jesteśmy na miejscu, widzimy, jakie korki generuje ulica Bitwy Warszawskiej i ruch wszystkich okolicznych ulic. Szczęśliwicka jest dość wąska. Buspas tam będzie na pewno kolejną uciążliwością dla mieszkańców – mówi.

Jak jednak przekonuje rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert, buspas w tym miejscu jest potrzebny.

– Ten nowy buspas ma ułatwić poruszanie się autobusom wyjeżdżającym z pętli Szczęśliwice, które jadą w kierunku Dworca Zachodniego i dalej na północ Warszawy, a także tym, które kursują Bitwy Warszawskiej i skręcają w Szczęśliwicką – tłumaczy.

Wyznaczenie buspasa wymagało również likwidacji azylów na przejściach dla pieszych u zbiegu z ulicami Dobosza i Częstochowską. W zamian, na tych dwóch skrzyżowaniach oraz przy Rokosowskiej, zamontowane zostały progi zwalniające.

Ponadto na fragmencie od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Częstochowskiej ustawiony został zakaz postoju – pomiędzy Rokosowską a Częstochowską także na wyznaczonych miejscach parkingowych. Na jezdni w kierunku ulicy Dickensa taki zakaz ma obowiązywać przed skrzyżowaniem z ulicą Dobosza.

Buspas na ulicy Kopińskiej

Nowy odcinek buspasa łączy się z ciągiem ulic, na których funkcjonuje wydzielony pas ruchu dla Warszawskiego Transportu Publicznego (i dopuszczonych pojazdów). To około 9 kilometrów pasa, który – z krótkimi przerwami wynikającymi z remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej i organizacji ruchu – prowadzi od Ronda Wiatraczna aż do Alej Jerozolimskich.

Odcinek na ulicy Sokołowskiego „Grzymały” został wykonany przez kolejarzy w związku z robotami w tunelu przy Dworcu Zachodnim. Prace te zakończyły się z końcem sierpnia, wszystkie części tunelu są ponownie przejezdne i teraz buspas będzie służył podczas budowy linii tramwajowej na Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W kolejnych etapach budowy, przy zmianie organizacji ruchu, również przewidziane są ułatwienia dla komunikacji miejskiej.

Tramwaj do dworca Warszawa Zachodnia

Trasa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie miała ponad półtora kilometra długości. Jedna trzecia znajdzie się w tunelu – to pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Aż 900 metrów torów będzie „zielonych”, pokrytych rozchodnikiem.

Czas przejazdu z Grójeckiej do Dworca Zachodniego wyniesie pięć minut, a z Metra Politechnika – kwadrans.

Według szacunków rocznie z nowej trasy będzie korzystać ponad milion pasażerów. Po wybudowaniu wszystkich odcinków tramwaju do Wilanowa połączenie z drugim co do wielkości dworcem w Warszawie zyskają również mieszkańcy Woli i Bemowa.

Umowa na budowę została podpisana w lutym 2024 roku. Inwestycja będzie gotowa w 2026 roku. Jej wartość wynosi 363 mln zł brutto.

Tramwaje Warszawskie uruchomiły punkt informacyjny budowy na terenie dawnej bazy MPT przy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – wejście przy przystanku autobusowym Szczęśliwicka 01 (w kierunku Grójeckiej). Punkt będzie dostępny w godz. 13:00–18:00, od poniedziałku do piątku. Z informacjami o nowej linii tramwajowej można zapoznać się także na stronie inwestycji tramwajdowilanowa.pl.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA