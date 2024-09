Przewodnicząca Rady Warszawy przeciwko nagłym zmianom w rozkładach jazdy w Wilanowie Przemysław Paczkowski 09.09.2024 14:31 Przewodnicząca Rady Warszawy jest przeciwna nagłym zmianom w rozkładach jazdy w Wilanowie. – Należy zostawić to na jakiś czas, żeby stara komunikacja działała przez pół roku, a potem albo sukcesywnie, albo po pół roku to zmieniać – mówi Ewa Malinowska-Grupińska.

Budowa tramwaju do Wilanowa (autor: Tramwaje Warszawskie)

Jak wynika z propozycji Zarządu Transportu Miejskiego po otwarciu nowej linii tramwajowej do Wilanowa część autobusów, które będą pokrywać się z trasą tramwajów, znikną z tej dzielnicy.

Zdaniem przewodniczącej Rady Warszawy takie zmiany powodują duże zamieszanie.

– Bardzo zależy nam na tym, żeby mieszkańcy nie byli zaskakiwani zmianami, szczególnie w komunikacji, i żeby się mogli do tego przygotować. Należy zostawić to na jakiś czas, żeby stara komunikacja działała przez pół roku, a potem albo sukcesywnie, albo po pół roku to zmieniać – mówi Ewa Malinowska-Grupińska.

Przeciwna rozwiązaniu ZTM jest także Rada Dzielnicy Wilanów. W swoim stanowisku z 3 lipca wnosi o utrzymanie komunikacji autobusowej przez okres przejściowy trwający trzy miesiące od dnia uruchomienia tramwaju do Wilanowa.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert odpowiada, że zmiany nie będą wprowadzone nagle, a przez kilka czy nawet kilkanaście dni.

– Nie chcemy, aby to był dłuższy okres, dlatego że od razu, kiedy tramwaje wyjadą na nową trasę, ich przebieg będzie pokrywał się z przebiegiem niektórych linii autobusowych niemalże w 100 procentach – mówi.

W połowie września ZTM ma przedstawić ostateczny kształt nowych rozkładów jazdy po oddaniu całej trasy do Wilanowa.

Tramwaj do Wilanowa – jaka trasa?

Stołeczny ratusz przekonuje, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Będzie miała łączną długość blisko 19 kilometrów. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

W kwietniu uruchomiono odnogę nowej trasy tramwajowej i po ponad 50 latach tramwaj pojechał na Sielce. Nową trasą kursuje tramwajowa linia 11. Tramwaje jeżdżą od skrzyżowania z ul. Czerniakowską ulicami Gagarina, Spacerową, Marszałkowską, Nowowiejską, Chałubińskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo lub na skróconych kursach do pętli Cmentarz Wolski.

Trasa opóźnionej inwestycji przebiegać będzie od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

