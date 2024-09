Ruszyła budowa nowego ronda na Augustówce. Są zmiany dla kierowców Adam Abramiuk 02.09.2024 20:31 Rozpoczęła się budowa ronda u zbiegu ulic Augustówka i Zawodzie w Wilanowie. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w tej okolicy. Część skrzyżowania została zamknięta, na pozostałej obowiązuje ruch wahadłowy.

Remonty dróg (autor: Zdjęcie ilustracyjne/ZDM)

Utrudnienia w ruchu na wilanowskiej Augustówce. Drogowcy zaczęli budowę ronda u zbiegu ulic Augustówka i Zawodzie.

Jak przyznaje Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich, jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w okolicy.

— Budowa ronda w tym miejscu to efekt audytu przejść dla pieszych. Przejście przez Augustówkę zostało bardzo nisko ocenione. Brakowało tu do tej pory dogodnej infrastruktury, a problemem jest też spory ruch pojazdów ciężarowych. Poza budową ronda, co uspokoi ruch, wyposażymy przejścia dla pieszych w azyle, a przystanki autobusowe ulokujemy za rondem — mówi Dybalski.

Część skrzyżowania została zamknięta, na pozostałej obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy nie mogą przejechać na wprost ulicami Augustówka i Zawodzie.

Możliwy jedynie skręt z Augustówki w prawo i z Zawodzia w lewo. Ruchem kieruje sygnalizacja. Objazd wyznaczono przez Statkowskiego i Gołkowską do Powsińskiej.

Na Korzennej dodatkowo obowiązuje ograniczenie tonażowe.

