Ruszyła zbiórka na rzecz kupców z Marywilskiej. Pomoc oferuje też ZUS RDC 13.05.2024 14:34 Rozpoczęliśmy zbiórkę na rzecz poszkodowanych skutkami pożaru na Marywilskiej w Warszawie — poinformował rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce Hoang Dong Quang. Dodatkowo pomoc dla kupców uruchamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We wszystkich placówkach uzyskają informację o możliwych formach wsparcia, w tym odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty.

Pożar Marywilskiej 44 (autor: PSP/X)

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce rozpoczyna zbiórkę na rzecz poszkodowanych skutkami pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. To jedno z postanowień sztabu kryzysowego tej organizacji, który obradował po wybuchu pożaru.

Stowarzyszenie zapowiedziało kompleksową pomoc dla Wietnamczyków, którzy stracili swój dobytek. Chodzi o organizację tymczasowych miejsc pracy, wsparcie prawne oraz pomoc przy wyjaśnianiu przyczyn pożaru.

Rzecznik organizacji Hoang Dong Quang poinformował też o zbiórce pieniędzy na rzecz poszkodowanych:

— Robimy zbiórkę w obrębie społeczności wietnamskiej, natomiast też myślimy, żeby to poszerzyć na większą skalę. Dochodzi do nas wiele sygnałów solidarności wśród Polaków, którzy tez chcieliby wesprzeć w jakiś sposób poszkodowanych — powiedział Hoang Dong Quang.

Stracony dorobek życia

Kupcy wietnamscy, oprócz polskich i tureckich, stanowili najbardziej liczną grupę prowadzącą działalność przy ulicy Marywilskiej. Jak podkreślał rzecznik, jego rodacy stracili osobisty dobytek, ale i miejsca zatrudnienia:

— Właścicieli pawilonów handlowych, pracowników jest plus minus dwa tysiące. Aczkolwiek dodając ich rodziny, które też zostały pozbawione środków do życia, to o wiele większa liczba — zaznaczył Hoang Dong Quang.

Po południu przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce mają rozmawiać z pracownikami mazowieckiego urzędu wojewódzkiego.

W akcję pomocy handlarzom zaangażowało się też Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce oraz ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Pomoc ZUS-u

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia pomoc dla kupców z Marywilskiej 44. Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski informuje, że we wszystkich placówkach mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty.

— Wszelka pomoc może zostać udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Doradcy do spraw ulg i umorzeń w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów — informuje Ściwiarski.

Dodatkowo do piątku w godz. 8.00-15.00 pod specjalnym numerem telefonu 22 590 25 01 przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek. Formularze wymagane do udzielenia ulgi można znaleźć na stronie ZUS-u.

