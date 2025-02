Pożar mieszkania na Białołęce. Dwie osoby poszkodowane RDC 27.02.2025 21:49 Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze na ul. Skarbka z Gór na warszawskiej Białołęce. Ogień wybuchł ok. godz. 21:00 w kuchni jednego z mieszkań. 18-latek jest w stanie ciężkim, doznał m.in. poparzeń dróg oddechowych. Druga poszkodowana osoba to 17-letnia dziewczyna. Jak przekazały służby, pożar został już opanowany.

Pożar na warszawskiej Białołęce (autor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie)

Na warszawskiej Białołęce doszło do pożaru w budynku przy ul. Skarbka z Gór. Lądował również śmigłowiec LPR.

Do pożaru doszło w kuchni jednego z mieszkań. Podczas gotowania zapalił się olej. Poszkodowane zostały dwie osoby.

– Jednym z pacjentów jest 18-letni chłopak, jego stan jest ciężki. W tej chwili został zaintubowany. Mężczyzna ma poparzenia ręki, twarzy i górnych dróg oddechowych. Natomiast drugą osobą poszkodowaną jest 17-letnia dziewczyna. Ona ma poparzenia drugiego stopnia podudzia i lewej kończyny górnej – informuje Piotr Owczarski z Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Do pożaru doszło ok. godz. 21:00. Został on już opanowany i nie ma zagrożenia dla pozostałych mieszkańców.

