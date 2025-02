Kości dinozaurów sprzed 200 mln lat w Borkowicach. Będzie można zobaczyć ich odlewy Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.02.2025 21:08 Jeszcze w tym roku będzie można zobaczyć odlewy kości dinozaurów, które znaleziono w Borkowicach na południu Mazowsza – dowiedziało się Polskie Radio RDC. To unikat na skalę światową. Naukowcy przyznają, że liczba znalezionych kości jest dla nich zaskakująca.

6 Ślady dinozaurów z Borkowic (autor: Państwowy Instytut Geologiczny)

W leżących w powiecie przysuskim Borkowicach naukowcy zabezpieczyli do tej pory ponad 3 tysiące śladów i kości dinozaurów sprzed 200 milionów lat – jeszcze w tym roku będzie można zobaczyć ich odlewy.

Państwowy Instytut Geologiczny odkrycie chce wpisać na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zabiega też o utworzenie tam pierwszego w Polsce Parku Jurajskiego.

Zaskoczeniem dla naukowców jest liczba znalezionych kości.

– Wydawało nam się, że są pojedyncze, ale jak zaczęliśmy to bardzo dokładnie sprawdzać, okazało się, że jest ich całe mnóstwo. To są setki okazów, które zawierają różną, ciekawą morfologię, które są identyfikowalne. Odlewamy je przy pomocy silikonu i takich odlewów w ciągu ostatniego roku wykonałem już ponad setkę. One teraz będą skanowane, opisywane – mówi Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego, który prowadzi badania.

„Najbardziej spektakularny okaz”

Szczególnie cennym znaleziskiem jest jedna ze szczęk.

– To szczęka, gdzie widać ślady, gdzie były zęby, czyli widać zębodoły. Ona ma około 30 cm, to jest fragment, więc cała szczęka była trochę dłuższa. To był jakiś dinozaur drapieżny, co chodził na dwóch nogach. Ten okaz wydaje mi się taki najbardziej spektakularny, bardzo ciekawy. Jest również kość gada latającego, czyli pterozaura – opisuje Szrek.

Odlewy kości dinozaurów będzie można podziwiać w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Rakowieckiej.

Unikatowego na skalę światową odkrycia dokonano głównie na terenie kopalni gliny i częściowo Lasów Państwowych. Ślady zachowały się na 10 hektarach.

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/PS