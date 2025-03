Bohaterowie, skandaliści i wieszcze. Dziś „Twoje Mazowsze” z wizytą Chrzęsnem

Chrzęsne – dawna wieść szlachecka w gminie Tłuszcz – to tam jedziemy dziś z audycją „Twoje Mazowsze” Polskiego Radia RDC. – Będziemy mówić m.in. o wystawie rzeźb Chrystusa Frasobliwego, którą to ekspozycję przygotowali nestorzy muzealnictwa wołomińskiego, Tadeusz i Apolonia Sasinowie – zaprasza prowadzący rozmowy Piotr Łoś. Do usłyszenia o godz. 10:00!