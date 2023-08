Bitwa Warszawska 1920 roku. Pierwsze obchody rocznicowe na Mazowszu już dziś

Radio dla Ciebie rozpoczęło odliczanie do 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, czyli tzw. Cudu nad Wisłą. Choć główne uroczystości odbędą się we wtorek 15 sierpnia, już w ten weekend pierwsze pikniki i imprezy z tej okazji. A my sprawdzamy, jak idą przygotowania do rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej.