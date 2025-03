Szlaki turystyczne wschodniego Mazowsza zostaną odnowione Adrian Pieczka 07.03.2025 16:55 Szlaki turystyczne wschodniego Mazowsza, w tym Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zostaną odnowione. Na ten cel gmina Nieporęt otrzymała ponad 336 tys. zł unijnego wsparcia. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Radzymin.

Szlaki turystyczne na Mazowszu zostaną odnowione (autor: RDC)

Szlaki turystyczne w gminach Nieporęt i Radzymin zostaną odnowione. Inwestycje te dofinansuje urząd marszałkowski. Pojawia się tablice informacyjne, mapy, a także specjalna aplikacja.

Jak zauważa wójt gminy Nieporęt, chodzi o stworzenie strony internetowej, która będzie źródłem informacji dla turystów.

– Do tej pory nie mieliśmy tak zebranych informacji dotyczących ciekawych miejsc w gminie Nieporęt nad Zalewem Zegrzyńskim, które warto odwiedzić i chcemy, żeby to było w jednym miejscu i żeby to było nowoczesne. Chcemy wprowadzić aplikacje, chcemy wprowadzić kod QR na trasach, tak żeby od razu uzyskiwać informacje o ciekawych miejscach, o ciekawych wydarzeniach na terenie – mówi Agnieszka Powała.

Okolice te są cenne krajobrazowo i warte podziwiania. – Ale także odwiedzenia turystycznego, podkreślania wagi i tradycji historycznej, którą będziemy tworzyć razem z gminą Nieporęt. Kwota ponad 3,3 mln zł, bardzo duża inwestycja, która naprawdę przyczyni się do poprawy krajobrazu i do poszerzenia oferty turystycznej – dodaje Anna Brzezińska z zarządu województwa mazowieckiego.

Na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa, Na dzikiej Plaży w Nieporęcie oraz przy ścieżce rowerowej nad Kanałem Żerańskim zostaną zamontowane kamery widokowe. Mają być zintegrowane z nową stroną internetową. W planach jest również wyznaczanie nowych szlaków w gminach.

Inwestycja zakłada także renowację miejsc pamięci w Radzyminie.

Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w wysokości ponad 336 tys. zł.

