Ślady dinozaurów z Borkowic „unikatem na skalę światową”. PIG chce wpisania ich na listę UNESCO Iwona Rodziewicz-Ornoch 21.03.2024 13:43 Ślady dinozaurów z Borkowic w powiecie przysuskim na liście światowego dziedzictwa UNESCO? Jak się dowiedzieliśmy, tego chce Państwowy Instytut Geologiczny. Znaleziono tam do tej pory ponad 2 tys. śladów i kości pradawnych zwierząt, to unikat na skalę światową - uważa ekspert.

7 Ślady dinozaurów z Borkowic „unikatem na skalę światową”. PIG chce wpisania ich na listę UNESCO (autor: Państwowy Instytut Geologiczny)

Ślady dinozaurów z Borkowic w powiecie przysuskim powinny zostać wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO - uważa Państwowy Instytut Geologiczny.

- W wakacje w Korei Południowej podczas Światowego Kongresu Geologicznego temat zostanie nagłośniony - mówi RDC Piotr Szrek. - Tam będą osoby, które będą w stanie pomóc w realizacji tego na razie marzenia, a co do tego, że stanowisko zasługuje na wzięcie pod takie auspicje, to nie mamy żadnych wątpliwości - jest długa droga przed nami, bo stanowisko nie ma jeszcze takiej unormowanej sytuacji prawnej. Jest to stanowisko dokumentacyjne wzięte pod ochronę - tłumaczy.



Konieczne unormowanie sytuacji prawnej

Prawa do terenu mają Lasy Państwowe i prywatny właściciel. Do unormowania tej sytuacji dąży Samorząd Mazowsza, który chce stworzenia tam Mazowieckiego Parku Jurajskiegp. To ważne, bo żeby teren odkrycia trafił na listę UNESCO, najpierw musi zostać zagospodarowany.

- To jest nieodzowne, żeby teren został uporządkowany, żeby został przygotowany, żeby rozpoczęła się tam jakaś inwestycja, która będzie miała na celu zabezpieczenie, udostępnienie tego dla zwiedzających. Pawilon ekspozycyjny, pawilon magazynowy, infrastruktura - wyjaśnia Szrek.

„Unikat w skali światowej”

W Borkowicach odkryto do tej pory 2 tysiące śladów i kości dinozaurów.

- To unikat w skali światowej - dodaje Szrek. - Za każdym razem, jak tam jestem, to pokazuje się co najmniej kilka nowych bloków, kilka nowych powierzchni zadeptanych przez dinozaury, ale i innych obiektów - kości też. Te kości to jest powiedzmy około setki, teraz mamy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jurajskie stanowiska, to jest unikat w skali światowej - wskazuje.



Ślady dinozaurów odkryto terenie kopalni surowców ilastych. Gmina chce tam utworzyć Mazowiecki Park Jurajski.

Czytaj też: Najpopularniejsze atrakcje na Mazowszu. Co najchętniej odwiedzają turyści?

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/PL