Naukowcy z Politechniki Warszawskiej badają komory gazowe w Treblince Olga Kwaśniewska 19.08.2024 22:26 Dzięki specjalnej aplikacji będzie można dojść do niedawno odkrytych fundamentów komór gazowych obozu w Treblince. Badania naukowców z Politechniki Warszawskiej wskażą, ile komór było w rzeczywistości na tym terenie – rozbieżne są bowiem zeznania więźniów i esesmenów w tej sprawie.

Badania na terenie obozu w Treblince (autor: Muzeum Treblinka/FB)

Trwają szczegółowe analizy fundamentów komór gazowych odkrytych na terenie dawnego nazistowskiego obozu zagłady i pracy w Treblince. Odnaleźli je badacze z Politechniki Warszawskiej.

– Kiedy nie ma już świadków, znaczenia nabrały badania nauk ścisłych. Choć mamy relacje, to często są one nieścisłe, ponieważ człowiek w ekstremalnych sytuacjach koncentruje się przede wszystkim na tym, by przeżyć i wszystkie jego siły psychiczne i fizyczne są właśnie na to skierowane – mówi dyrektor placówki Edward Kopówka.

Badania pozwolą uściślić relacje esemanów i więźniów.

– W relacjach więźniów mówi się o pięciu komorach z jednej strony i pięciu z drugich, a w procesach esesmanów jest mowa o czterech po każdej ze stron. Badania dadzą więc tam odpowiedź, jak było naprawdę – dodaje Kopówka.

Dopiero po uzyskaniu raportu muzeum opracuje aktualizację do aplikacji, która pozwoli na zwiedzanie terenów obozu zagłady i pracy.

