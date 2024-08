Remont w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku. Duże zmiany dla zwiedzających Marta Hernik 18.08.2024 12:54 Ostatni moment na zwiedzenie galerii w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku. Jutro zostanie zamknięte dla zwiedzających, ponieważ we wtorek rusza duży remont. To oznacza duże zmiany w funkcjonowaniu całego Centrum Rzeźby Polskiej - mówi Agnieszka Topolska, zastępca dyrektora CRP w Orońsku.

Remont w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku. Duże zmiany dla zwiedzających (autor: MKiDN)

- Już od 20 sierpnia będziemy zapraszali naszych gości, żeby zamiast do dotychczas zlokalizowanej w budynku muzeum kasy biletowej, kierowali się do budynku Domu Rzeźbiarza i do kawiarni Cafe Art, gdzie będzie zlokalizowana kasa, nasza księgarnia artystyczna i tam będzie można kupić bilety, tam będzie można kupić pamiątki, wydawnictwa - mówi Agnieszka Topolska, zastępca dyrektora CRP w Orońsku.



Bez zmian będą udostępniane dla zwiedzających galerie Oranżeria i Kaplica. Pracownia edukacyjna w budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej będzie działać do 30 września, we wrześniu zmian ciąg dalszy.

- Pałac Józefa Brandta dla zwiedzających funkcjonuje jeszcze w normalnym, starym trybie do 2 września, a od 2 września cały pałac zostanie zaadaptowany na pomieszczenia biurowe. I przez kolejne dwa lata ta przestrzeń, ten budynek, ten obiekt będzie tylko możliwy do podziwiania z zewnątrz - tłumaczy Agnieszka Topolska.



Więcej atrakcji w parku

I dlatego CRP w Orońsku szczególnie zaprasza do parku

- Do parku można przyjeżdżać bez ograniczeń, dowolnie. W parku się nic nie zmienia. Wręcz park zacznie jeszcze żyć dodatkowym życiem, ponieważ ze względu właśnie na wyłączenie zużytkowania największej galerii, park rzeźby również stanie się taką pełnoprawną przestrzenią wystawienniczą - mówi Topolska.





Będzie tam więcej wystaw, koncerty, spektakle.

Remont w Muzeum rzeźby Polskiej w Orońsku potrwa do końca 2026 roku. Powstanie nowa przestrzeń wystawiennicza

- To będzie około 300-metrowa nowa galeria przeznaczona do prezentacji prac pochodzących z naszej kolekcji. Tak więc wszystko, co trafia do kolekcji Centrum RzEŹBY Polskiej, tak jak do tej pory, były w głównej mierze, jednak zamknięte w magazynach, do których dostęp mieli tylko pracownicy, tak teraz stworzymy możliwość tego, żeby zwiedzający mieli szansę oglądać również to, co wzbogaciło kolekcję - wskazuje zastępca dyrektora CRP w Orońsku.



Remont ma kosztować prawie 55,5 mln zł, z czego ponad 36 mln to unijne dofinansowanie. Dobudowany zostanie też pawilon wejściowy, archiwum z biblioteką i nowoczesna sala edukacyjna.

