Dziś Niedziela Palmowa. Jak obchodzono ją dawnej na Mazowszu?

Dziś Niedziela Palmowa — w Kościele katolickim otwiera ona Wielki Tydzień — czas bezpośrednio poprzedzający Wielkanoc. W czasie liturgii wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Wierni tego dnia święcą w kościołach symboliczne gałązki. Choć w Polsce pierwsze palmy zaczęto tworzyć w średniowieczu, to do dziś tradycja ta wciąż jest żywa.