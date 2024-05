Dzisiaj inauguracja festiwalu „Sinfonia Varsovia swojemu miastu” RDC 13.05.2024 15:06 W Sali Moniuszki Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie 13 maja koncertem symfonicznym „O, Radości!” zainagurowany zostanie Festiwal „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”. W programie koncertu zaplanowano wspólne odśpiewanie Hymnu Polski oraz „Ody do radości”, a następnie wykonanie IX Symfonia d-moll op. 125 Ludwiga van Beethoven.

Inauguracja Festiwalu "Sinfonia Varsovia swojemu miastu" (autor: Sinfonia Varsovia)

„Tytuł festiwalowej inauguracji zachęca do poddania się radosnym uczuciom. Dlaczego? Z jednej strony warszawska orkiestra Sinfonia Varsovia kontynuuje jubileuszową serię koncertów z okazji 40-lecia, z drugiej – powodem do świętowania jest wyjątkowa zbieżność aż trzech rocznic na przełomie kwietnia i maja” — czytamy w zapowiedzi koncertu.

Na stronie zespołu przypomniano, że „nowy zespół orkiestrowy pod batutą lorda Yehudiego Menuhina ukonstytuował się w ostatnich dniach kwietnia 1984 r.”. „7 maja z kolei przypada dwusetlecie premiery IX Symfonii Beethovena, jednego z najważniejszych dzieł w historii muzyki, którego finałowa część Oda do radości rysuje nowatorski projekt demokratyczny. Wreszcie, 1 maja mija 20 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej” — napisano.

„Wołanie Beethovena o demokratyczne wartości – wolność, równość i braterstwo – silnie rezonowało z twórcami zjednoczonej Europy, którzy podobnie jak i on doświadczyli okrucieństwa wojny. Także i dziś to przesłanie nie traci na aktualności” — napisano, przypominając, że „melodia Ody do radości jest od roku 1985 oficjalnym hymnem europejskiej wspólnoty”.

Jak wyjaśniono, „radość ze wspólnego świętowania Sinfonia Varsovia dzielić będzie z mieszkańcami swojego Miasta”. „Z artystami na scenie wystąpi Warszawski Chór Obywatelski, utworzony na tę okazję z mieszkańców i mieszkanek Warszawy, a zebrana publiczność zachęcona zostanie do wspólnego odśpiewania Ody do radości na początku wieczoru” — czytamy w zapowiedzi.

Co w programie?

Wykonawcy: Iwona Sobotka (sopran), Agnieszka Rehlis (mezzosopran), Tadeusz Szlenkier (tenor), Tomasz Konieczny (bas), Warszawski Chór Obywatelski, Chór Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia oraz Henrik Nánási (dyrygent), Bartosz Michałowski (kierownictwo chórów) i Daniel Mieczkowski (asystent, dyrygent-rezydent).

Początek koncertu symfonicznego — 13 maja o godz. 19 w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT). Koncert jest współorganizowany przez NIMiT w ramach programu własnego „Dyrygent-rezydent” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncert objęty został patronatem honorowym Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

