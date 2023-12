Wigilijne spotkanie dla osób starszych i samotnych w Płocku. „Chcemy umilić im świąteczny czas” Katarzyna Piórkowska 23.12.2023 11:51 Dziś w Płocku odbędzie się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Organizatorem wydarzenia jest Caritas. — Mamy nadzieję, że uda nam się razem spożyć wigilijny posiłek, podzielić opłatkiem i zaśpiewać kolędy — mówi ksiądz Radosław Zawadzki. Spotkanie rozpocznie się w południe przy ul. Sienkiewicza 34.

Płocka Caritas organizuje świąteczne spotkanie (autor: Caritas)

Przy opłatku, tradycyjnych potrawach i kolędach płocka Caritas zaprasza na spotkanie osoby starsze i samotne. Dyrektor diecezjalnej Caritas ksiądz Radosław Zawadzki zaznacza, że głównym celem jest umilenie świątecznego czasu. Wigilijne spotkanie odbędzie się 23 grudnia.

— W tym roku chcemy zasiąść do stołu z grupą około dwustu osób, które zapraszamy do Caritas na Sienkiewicza 34. Mamy nadzieję, że uda nam się razem spożyć wigilijny posiłek, podzielić opłatkiem i zaśpiewać kolędy. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które w Wigilię byłyby same do nas — zachęca ks. Zawadzki.

Wigilijne spotkanie dla osób starszych i samotnych rozpocznie się w sobotę w południe w siedzibie Caritas przy ul. Sienkiewicza 34 w Płocku.

