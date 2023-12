„Włamywacze nie mają wakacji”. Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem na święta? RDC 23.12.2023 10:07 Okres wyjazdów na Święta Bożego Narodzenia wiąże się ze wzmożonym ryzykiem włamań. Radio dla Ciebie sprawdziło, jak odpowiednio przygotować dom i mieszkanie przed podróżą. — Idealnego zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania do minimum — podkreśla Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem na święta? (autor: pexels)

Jak zabezpieczyć dom i mieszkanie przed wyjazdem na Święta Bożego Narodzenia? Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji podkreśla, że włamywacze nie mają wakacji. Pomóc mogą dobre zabezpieczenia i przestrzeganie kilku elementarnych zasad bezpieczeństwa.

— Idealnego zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania do minimum. Dobre zamki to jedno, jednak nie spełniają one swojej roli jeżeli zamocowane zostaną do słabych drzwi. Można też zainwestować w alarm lub monitoring — oznajmia Śniadała.

Czujny i zaufany sąsiad najlepszym rozwiązaniem

Warto poprosić sąsiada o pomoc by doglądał naszego mieszkania, pod naszą nieobecność — podlał kwiatki czy odebrał pocztę, tak żeby potencjalni złodzieje widzieli ruch wokół domu czy mieszkania.

— Najlepszym rozwiązaniem jest czujny i zaufany sąsiad. Warto poinformować go o tym, że nie będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym czasie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie czy dom, a w razie konieczności, niezwłocznie poinformował policję o podejrzanie zachowujących się osobach w pobliżu — tłumaczy Śniadała.

Ostrożne korzystanie z mediów społecznościowych

Policjant zachęca do ostrożnego korzystania z social mediów.

— Pamiętajmy też, aby w tym okresie ograniczyć informowanie poprzez media społecznościowe, że wyjechaliśmy na kilka dni i nie ma nas w domu. To może ustrzec naszą posesję przed zainteresowaniem ze strony włamywaczy — podkreśla policjant.

Przed wyjazdem należy zamknąć okna i nie zostawiać ich rozszczelnionych. Jeśli mamy alarm – pamiętajmy o włączeniu go.

Czytaj też: Więcej patroli policji na drogach w związku z wyjazdami na święta