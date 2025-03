Protest zawieszony. Rząd podpisał porozumienie z policjantami RDC 07.03.2025 06:47 Szef MSWiA Tomasz Siemoniak i przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi podpisali w czwartek porozumienie w sprawie poprawy warunków służby. Zawarcie porozumienia oznacza zawieszenie akcji protestacyjnej.

Jest porozumienie z policjantami (autor: PAP/Stach Leszczyński)

Porozumienie z szefem MSWiA podpisali w imieniu NSZZ Policjantów – Rafał Jankowski, NSZZ Straży Granicznej – Marcin Kolasa, NSZZ Pracowników Pożarnictwa – Krzysztof Hetman, Związku Zawodowego Strażaków "Florian" – Łukasz Kunek, Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" – Bartłomiej Mickiewicz.

Co w porozumieniu z policjantami?

W podpisanym porozumieniu szef MSWiA zobowiązał się m.in., że w ciągu dwóch tygodni od podpisania dokumentu przedstawi projekt ustawy wprowadzającej świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy, a przepisy je regulujące zostaną wdrożone do 1 lipca tego roku.

W ciągu 30 dni od podpisania porozumienia ma zostać przedstawiony projekt ustawy dotyczący Karty rodziny mundurowej, która da funkcjonariuszom i ich rodzinom przywileje, w tym dostęp do służby zdrowia MSWiA.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, do 31 marca ma zostać również przedstawiony projekt programu nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2026-2029.

Szef MSWiA zobowiązał się również, że do 31 sierpnia przedłoży propozycje rozwiązań dotyczących systemu uposażeń funkcjonariuszy.

Z kolei strona związkowa zobowiązała się m.in. do zawieszenia akcji protestacyjnej do czasu realizacji powyższych zobowiązań, a także do niepodejmowania akcji protestacyjnej w czasie realizacji porozumienia w zakresie spraw w nim zawartych.

Skąd porozumienie?

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślił, że podpisanie porozumienia było możliwe dzięki ogłoszonej w lutym decyzji o przyznaniu świadczeń mieszkaniowych dla pracowników służb.

"Wsparcie przez premiera Donalda Tuska, którego kilka tygodni temu mieliśmy okazję gościć w Komendzie Głównej Policji, gdzie mówił o tym, że mocą swego autorytetu szefa rządu potwierdza, że są środki na ten cel, otworzyło drogę do dzisiejszego porozumienia" – mówił Siemoniak. Dodał, że "nie ma żadnego drugiego dna, nie ma żadnych jakichś innych ustaleń, wszystko jest w tym porozumieniu".

Siemoniak zapewnił, że resort i związki będą cały czas pracowali wspólnie nad tym, żeby status funkcjonariuszy się poprawiał.

"Będziemy szukać nowych rozwiązań. Nie pozwolimy na to, żeby w jakimkolwiek obszarze wynagrodzeń, rent, emerytur, innych kwestii ten status miał się pogarszać" – zadeklarował.

Zaznaczył, że resort pracować będzie również nad rozwiązaniem kwestii zbyt niskich wynagrodzeń pracowników cywilnych służb podległych MSWiA.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, który jest także pełnomocnikiem ministra ds. współpracy ze związkami zawodowymi, przekazał, że porozumienie w sprawie poprawy warunków służb mundurowych podpisane zostało do końca 2027 r.

Dodał, że wiceminister Czesław Mroczek będzie kontynuował prace nad projektami ustaw związanymi z podpisanym porozumieniem, które – jak mówił – już niedługo powinny znaleźć się na rządzie, a potem w parlamencie.

To nie koniec prac

Zaznaczył, że zespół składający się ze związków zawodowych i przedstawicieli resortu nie kończy pracy.

"Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie ze związkami zawodowymi funkcjonariuszy, siądziemy za chwilkę do rozmów z pracownikami cywilnymi, ale potem będziemy kontynuowali naszą współpracę i rozmowy" – powiedział Szczepański.

Szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski ocenił w czwartek, że porozumienie to ważny krok, ale jest to krok pierwszy. Dodał, że otwiera ono drogę do dalszych rozmów, m.in. o uposażeniu policjantów. Zaznaczył, że "system uposażeń jest bardzo istotnym elementem, który, poza całą resztą, motywuje ludzi do pracy". Wyraził też przekonanie, że kolejne kroki we współpracy z ministerstwem będą wykonywane nawet w kolejnych miesiącach.

Także szef Związku Zawodowego Strażaków "Florian" Łukasz Kunek wyraził nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do kolejnych rozmów, m.in. o uposażeniach funkcjonariuszy. "Mam nadzieję, że wszyscy funkcjonariusze za dwa lata odczują naszą pracę na swoich kontach i będą mogli godnie żyć i godnie pracować i nikt z tej służby nie będzie odchodził" – mówił.

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i szef Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz ocenił, że podpisanie porozumienia jest jednym z etapów pracy, która będzie kontynuowana.

"Mam nadzieję, że zakończy się jeszcze wieloma pozytywnymi dla funkcjonariuszy rozwiązaniami prawnymi" – powiedział. Dodał, że porozumienie jest kompromisem. "Liczymy na dalszą współpracę i dalsze działania" – mówił.

W grudniu 2024 r. kilka związków zawodowych działających w służbach mundurowych podległych MSWiA ogłosiło akcję protestacyjną albo gotowość do jej rozpoczęcia. Związki domagały się m.in. wdrożenia świadczenia mieszkaniowego na wzór tych w Siłach Zbrojnych RP oraz wprowadzenia do "Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek uposażeń funkcjonariuszy, a także powiązania finansowania policji z PKB.

W odpowiedzi na te postulaty premier Donald Tusk i szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedzieli, że od 1 lipca 2025 r. służbom mundurowym będzie wypłacane świadczenie mieszkaniowe. Chodzi o funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i Straży Granicznej. Wysokość dodatku w zależności od miejsca służby ma wynosić od 900 do 1800 zł. Dodatek nie będzie opodatkowany.

