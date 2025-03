P. Kowal o odbudowie Ukrainy: Polskie firmy nie są w gorszej sytuacji niż zachodnie Adam Abramiuk 06.03.2025 10:24 Polskie firmy nie są w gorszej sytuacji niż francuskie, niemieckie czy brytyjskie – mówił w Polskim Radiu RDC o przyszłej odbudowie powojennej Ukrainy Paweł Kowal. Pełnomocnik Rządu RP ds. Odbudowy Ukrainy opowiadał o przygotowaniach naszego kraju do pomocy naszym wschodnim sąsiadom.

Paweł Kowal (autor: RDC)

O tym, jak zachęcić polskie prywatne przedsiębiorstwa do pomocy w odbudowie Ukrainy, mówił w „Poranku” RDC Paweł Kowal. Pełnomocnik Rządu RP ds. Odbudowy Ukrainy wskazał, że polskie firmy nie są w gorszej sytuacji niż zachodnie.

Jak zaznaczył, w Polsce zgłosiło się kilkaset realnie zainteresowanych tym firm. Dodał, że dla kolejnych mają być nowe zachęty.

– Są w planie nowe instrumenty, właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać z ministrem Paszykiem oraz nowe sposoby na to, żeby skłonić firmy do odbudowy. Zachęcamy i badamy, co zrobić, żeby firmy chciały wejść na Ukrainę, wziąć kredyt, mieć do tego gwarancję, ewentualnie jakieś dodatkowe środki na rozwój, czyli na tworzenie projektu – powiedział.

Dziś również odbyło się spotkanie ministra obrony Ukrainy Rustema Umierowa z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Umierow podkreślił, że Polska była przy Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej wojny. Dodał, że wsparcie wojskowe jest krytycznie ważne dla Ukrainy. Dziękował jednocześnie Polsce za wszechstronne wsparcie – wojskowe, dyplomatyczne i gospodarcze.

W lutym 2024 Unia Europejska uruchomiła czteroletni instrument wsparcia dla Ukrainy – Ukraine Facality. W jego ramach przedsiębiorstwa, które zaangażują się w odbudowę, mogą otrzymać nawet 800 mln euro.

