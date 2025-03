Spotkanie ministrów obrony Polski i Ukrainy. „Do momentu, gdy giną niewinni – trzeba wspierać” RDC 06.03.2025 09:56 Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w czwartek, że Polska wspiera Ukrainę. „Do momentu, kiedy giną niewinni – trzeba wspierać" – podkreślił wicepremier, który rano spotkał się w Warszawie z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem.

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Rustemem Umerowem (autor: MON/X)

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem.

„Wspieramy Ukrainę, robimy to od pierwszego dnia wojny. To jest sprawa dla nas niezwykle ważna. (...) Szczególnie pochylamy się nad wszystkimi kobietami, dziećmi, osobami starszymi, które dotarły do Polski i znalazły tutaj bezpieczeństwo” – mówił Kosiniak-Kamysz podczas wspólnego z ukraińskim ministrem oświadczenia dla mediów.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz 🇵🇱po spotkaniu z ministrem obrony Ukrainy🇺🇦 @rustem_umerov:

✅kontynuujemy logistyczne wsparcie, ✅szkolimy ukraińskich żołnierzy, ✅przekazujemy kolejne donacje.



W tej chwili rozpoczynamy dostawę 46 donacji. Bardzo potrzebujemy dziś dialogu.… pic.twitter.com/3GLjFROuIa — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 6, 2025

„To są nasze wartości”

Jak podkreślił „to jest wyraz naszej solidarności, bo dopóki lecą bomby na szpitale, żłobki, przedszkola, domy seniorów – dopóty trzeba pomagać”. „Do momentu, kiedy giną niewinni – trzeba wspierać. To są nasze wartości” – zapewnił Kosiniak-Kamysz.

„Będziemy więc wspierać Ukrainę, będziemy pomagać, kontynuujemy logistyczne zabezpieczenie - to co robi hub w Jasionce, to co się dzieje na terytorium Polski, szkolimy żołnierzy, prawie 28 tys. żołnierzy już przeszkolonych na terytorium RP” – mówił minister obrony.

Dodał, że trwają dostawy dla Ukrainy i poinformował, że wybiera się do Kijowa z misją gospodarczą polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że „wierzymy głęboko, iż powrót do rozmów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych daje szansę na sprawiedliwy pokój”. „Bardzo wspieramy relacje transatlantyckie” – zapewnił polski minister.

