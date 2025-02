Kolejny niezidentyfikowany obiekt w Wielkopolsce. To może być fragment rakiety RDC 21.02.2025 12:18 W lesie w miejscowości Sędziny w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce znaleziono kolejny niezidentyfikowany obiekt; najprawdopodobniej fragmenty rakiety. W środę rano nad Polską, w niekontrolowany sposób, w atmosferę wszedł człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, co potwierdziła POLSA.

Miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu do zbiornika wodnego na terenie gospodarstwa rolnego w Będźmierowicach (gm. Czersk) (autor: PAP/Piotr Kowala)

Znaleziono kolejny niezidentyfikowany obiekt w lesie w miejscowości Sędziny w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce. Poinformował o tym w piątek oficer prasowy wielkopolskiej PSP mł. asp. Martin Halasz. Służby odebrały zgłoszenie kilka minut przed godz. 11.

Halasz powiedział, że „ze zgłoszenia wynikało, że osoba zgłaszająca znalazła fragment Falcon 9; tak to określiła”.

Dodał, że obiekt został znaleziony w środku lasu. Na miejscu trwają czynności służb.

„Obecne są cztery zastępy straży pożarnej oraz grupa chemiczna z Poznania, aby podobnie jak przy wcześniejszych zgłoszeniach, wykluczyć i sprawdzić, czy w tym elemencie nie ma już jakichś niebezpiecznych substancji mogących powodować zagrożenie” – podkreślił Halasz.

Działania prowadzi również policja.

O sprawie została poinformowana Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Falcon 9 w atmosferze, rozbłyski nad Polską

To już czwarty podobny element, jaki w ostatnich dniach znaleziono na terenie Wielkopolski.

W środę przed godziną piątą rano nad Polską, w niekontrolowany sposób, w atmosferę wszedł człon rakiety Falcon 9 R/B firmy SpaceX, co zostało potwierdzone przez Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Człon rakiety o masie ok. 4 ton pochodził z misji SpaceX Starlink Group 11-4, która 1 lutego wystartowała z bazy lotniczej w Kalifornii.

Również w środę poznańska policja poinformowała o zgłoszeniu pod Poznaniem dwóch znalezisk niezidentyfikowanych przedmiotów - jeden z nich odkryto na terenie przedsiębiorstwa w Komornikach, drugi - w miejscowości Wiry. Trzeci niezidentyfikowany obiekt został znaleziony na polu w miejscowości Śliwno w gminie Kuślin koło Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie).

W czwartek policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie od mieszkanki gminy Czersk (woj. pomorskie) o tym, że na jej posesję spadł niezidentyfikowany obiekt. Rzeczniczka POLSA Agnieszka Gapys skomentowała, że agencja jest w kontakcie z policją z tamtej okolicy. Jak wyjaśniła, aby się przekonać, co to za obiekt, służby muszą go odnaleźć. Według doniesień świadków obiekt ten wpadł do zbiornika wodnego i odnalezienie tej części może trochę potrwać.

