Więcej patroli policji na drogach w związku z wyjazdami na święta Cyryl Skiba 22.12.2023 15:29 Od piątku na drogi w całej Polsce wyjedzie więcej policyjnych patroli. Policjanci oprócz kontroli prędkości, będą zwracać szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących oraz sposób przewożenia pasażerów w pojazdach. Przed wyjazdem przygotujmy auto i nie jedźmy, będąc zmęczonym - przestrzega Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Policja (autor: Mazowiecka Policja)

Więcej patroli policji na drogach całej Polski, w tym Mazowsza. Od piątku do wtorku włącznie na drogach każdego dnia służbę będzie pełnić ok. 4 tys. policjantów pionu ruchu drogowego. Poza widocznymi patrolami na drogi wyjadą również policjanci grup SPEED w radiowozach nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory. To w związku z wyjazdami na święta.

Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji doradza, aby przed trasą dobrze przygotować auto.

- Samochód należy odśnieżyć, zadbać o prawidłową widoczność przez szyby. Warto również skontrolować ciśnienie w ogumieniu, poziom płynów eksploatacyjnych, prawidłowe działanie świateł i urządzeń eksploatacyjnych - mówi.



Ważne jest też, żeby nie wsiadać za kierownicę będąc zmęczonym.

- Nie należy wyjeżdżać w drogę będąc zmęczonym lub niewyspanym. Pamiętajmy, że jazda powoduje jeszcze większą senność. Należy również dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Przestrzegać przede wszystkim ograniczeń prędkości - dodaje Wersocka.





- Pamiętajmy również o zapięciu pasów bezpieczeństwa, przede wszystkim podróżujących pojazdem i przewożenie również dzieci w fotelikach ochronnych. Spotkania świąteczne, rodzinne często są zakrapiane alkoholem, dlatego też nie wsiadajmy za kierownicę po wypiciu alkoholu. Nie warto narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo - mówi policjantka.

W ubiegłym roku w Święta Bożego Narodzenia doszło do 113 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 137 zostało rannych. Przez trzy świąteczne dni policjanci zatrzymali 561 nietrzeźwych kierujących. Najbardziej tragicznym dniem był jednak przedświąteczny 23 grudnia, kiedy zginęło pięć osób.

