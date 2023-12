Będzie bezpieczniej przy PKP w Otwocku? Jest szansa na normalne przejście zamiast tzw. sugerowanego Adam Abramiuk 22.12.2023 10:13 Są szanse na zmiany na niebezpiecznym przejściu dla pieszych w Otwocku. Jak informowaliśmy wcześniej w Radiu dla Ciebie, przy stacji PKP funkcjonuje tzw. przejście sugerowane - jest wyznaczone, ale nie ma zebry oraz oznakowania. Prowadzimy analizy - poinformował nas Zarząd Dróg Powiatowych.

5 Niebezpieczne przejście w Otwocku (autor: RDC)

Mamy odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przejścia dla pieszych w Otwocku. Przy stacji PKP jest tzw. przejście sugerowane, czyli bez zebry i oznakowania. To oznacza, że kierowca nie musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu - na co skarżą się pasażerowie. Jest jednak szansa, że to się zmieni. Zarząd w odpowiedzi na pytanie RDC poinformował, że przeprowadzi analizy i obserwacje zachowań pieszych i kierowców, i w razie konieczności utworzy tam zwykłe przejście.

Teraz jest tam niebezpiecznie - twierdzą piesi. Jesteśmy zdezorientowani – usłyszał od nich nasz reporter.

Dezorientację potęgują dwie latarnie nad samym przejściem.

Czytaj też: Uchwała Rady Miasta Otwocka unieważniona przez wojewodę. Chodzi o Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PL