Wiceminister cyfryzacji o zmianach w CEPiK: to kwestia poprawy bezpieczeństwa Miłosz Kuter 08.01.2025 10:06 To kwestia poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia pracy przedsiębiorców - mówił na naszej antenie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Skomentował w ten sposób zapowiedź wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, że proces weryfikacji w systemie CEPiK zostanie usprawniony dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców. Zmiany to reakcja resortu cyfryzacji na piątkowy wypadek na warszawskiej Woli. Kurier śmiertelnie potrącił na pasach 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dariusz Standerski (autor: RDC)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zostanie zmodyfikowana tak, aby weryfikacja pracujących dla przedsiębiorców kierowców mogła być wykonywana codziennie - zapowiedział to wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To reakcja resortu cyfryzacji na wypadek, do którego doszło w piątek na warszawskiej Woli. Kurier śmiertelnie potrącił na pasach 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Automatyczne sprawdzanie zatrudnionego kierowcy

Reformę tę skomentował w rozmowie z Polskim Radiem RDC wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak podkreślił, nie może dochodzić do podobnych sytuacji.

- To kwestia poprawy bezpieczeństwa i także ułatwienia pracy przedsiębiorców. Dotychczas przedsiębiorca, który chciał regularnie sprawdzać, czy jego kierowcy mają uprawnienia, musiał ręcznie, punkt po punkcie, sprawdzać każdego kierowcę. Teraz będzie to zautomatyzowane - mówił wiceminister.



Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał we wtorek, że na stronie ministerstwa ukażą się informacje, jak proces ten zostanie zautomatyzowany i jak przedsiębiorca będzie mógł łatwo sprawdzić codziennie, czy jego pracownik ma uprawnienia. Zaznaczył, że będzie to wymagało współpracy z firmami, które oprócz zgłoszenia się do Centralnego Ośrodka Informatyki CEPiK-u, będą z tych danych korzystały.

Prace trwają od miesięcy

Podkreślił, że resort ogłasza zmiany we wtorek chociaż prace nad modyfikacją CEPiK-u trwają od miesięcy. Podał, że co roku do CEPiK-u spływa około 25-30 mln zapytań od firm i instytucji publicznych, co pokazuje, że one z tych danych korzystają.

"W tej sprawie nie będzie możliwości oszukania państwa. W tej sprawie państwo będzie mocne jak pięść. Przy współpracy z prokuraturą, policją, służbami specjalnymi będziemy to prawo egzekwować" – podkreślił Gawkowski.

Zaznaczył, że dane zostaną udostępnione zarówno firmom transportowym, jak i pośrednikom przy przewozie. Podkreślił, że są to zmiany wprowadzona szczególnie dla dużych firm, bo małe, zatrudniające kilku kierowców, mogą to robić już teraz.

"Przedsiębiorstwa dostaną od nas wtyczkę do systemu, który będzie w czasie rzeczywistym monitorował i dawał wiedzę. Wystarczy „zaszyć” sobie w swoim systemie informację o alercie. Dzisiaj przygotowanie takiej zmiany programowej trwa kilkadziesiąt minut" – powiedział Gawkowski.

Zapewnił, że pracodawca dostanie spersonalizowaną informację o pracownikach, który z nich ma, a który nie ma uprawnień. Podkreślił też, że wprowadzane zmiany nie wymagają zmian w ustawie.

