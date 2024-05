Co ze spalonymi dokumentami kupców z Marywilskiej? Wojewoda: trzeba je odtworzyć Adam Abramiuk 13.05.2024 15:19 Jedną z kluczowych kwestii jest odtworzenie dokumentów u osób pochodzenia wietnamskiego, które prawdopodobnie uległy zniszczeniu — powiedział RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski po spotkaniu z przedstawicielami ambasady Wietnamu i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich. Ustalono ścieżkę identyfikacji osób w celu szybkiego odtworzenia duplikatów dokumentów. Rozmowa dotyczyła też ewentualnego wsparcia.

Wojewoda mazowiecki na miejscu pożaru na Marywilskiej (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/X)

Wojewoda mazowiecki spotkał się z przedstawicielami ambasady Wietnamu i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich. W spalonym kompleksie na Marywilskiej 2/3 punktów handlowych było prowadzonych przez obywateli tego kraju.

Mariusz Frankowski powiedział Radiu dla Ciebie, że jedną z kluczowych kwestii jest odtworzenie dokumentów.

— U osób pochodzenia wietnamskiego, które prawdopodobnie uległy zniszczeniu, spaleniu w czasie pożaru. Ustaliliśmy przez ambasadę ścieżkę identyfikacji tych osób i przekazywanie informacji co do możliwości w miarę szybkiego odtworzenia duplikatów tych dokumentów, bo one warunkują pobyt w Polsce, bądź kwestii dotyczących pozwolenia na pracę — poinformował wojewoda.

Wsparcie dla kupców z Marywilskiej

Jak zaznaczył wojewoda, rozmowa dotyczyła też ewentualnego wsparcia.

— Tak naprawdę wszystkich, bo to dotyczy nie tylko osób pochodzenia wietnamskiego, ale wszystkich, którzy prowadzili działalność. Jesteśmy w trakcie badania możliwości. Ze względu na to, że dotyczyło to przedsiębiorców, a nie osób fizycznych, to nie ma możliwości zapomogi, która jest zwykle w przypadku tak zwanej klęskowej. Ona dotyczy osób fizycznych, których mienie uległo zniszczeniu. Tutaj mamy sytuację przedsiębiorców, więc to wsparcie doraźną zapomogą nie wchodzi w grę — dodał Frankowski.

Do pożaru hali targowej Marywilska 44 doszło w niedzielę o 3:30. Spaliło się ok. 90 proc. budynku.

Na miejscu funkcjonowało około 1400 punktów handlowych.

