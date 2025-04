Pożar na Kamionku. Spłonęła zabytkowa drewniana dzwonnica RDC 15.04.2025 19:24 Pożar na terenie cmentarza kamionkowskiego w Warszawie. Spłonęła zabytkowa drewniana dzwonnica. Na miejscu, oprócz pięciu zastępów strażaków, jest konserwator zabytków.

Pożar na Kamionku. Spłonęła zabytkowa drewniana dzwonnica na terenie cmentarza (autor: Parafia Konkatedralna Bożego Ciała na Kamionku/WUOZ w Warszawie)

Spłonęła zabytkowa drewniana dzwonnica na terenie cmentarza kamionkowskiego w Warszawie. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej.

Kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP powiedział, że przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.

- Na terenie parafii przy ulicy Grochowskiej 365 doszło do pożaru zabytkowej dzwonnicy o wymiarach 4x4x10. Na miejscu obecnych 5 naszych zastępów. Co do przyczyn, no to na razie to jest za wcześnie. Poza tym będzie ustalać to policja. Cała konstrukcja drewniana spłonęła, natomiast szkielet, który był wykonany z elementów metalowych, w tym momencie stoi. Nie ma jeszcze decyzji co do rozbiórki tej konstrukcji. Na miejscu jest obecny również konserwator zabytków - wskazał.

Dzwonnica została wzniesiona w 1817 roku i dziś jest najstarszym zachowanym obiektem drewnianym na terenie warszawskiej Pragi. Od wielu lat wyłączona z użytkowania, we wnętrzach skrywa dwa dzwony, z których starszy powstał w 1722 roku. Czterdzieści sześć lat temu obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

Czytaj też: Śmiertelne zatrucie w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie. Dwie osoby aresztowane