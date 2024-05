Ewakuacja w czasie matur. Pali się dach szkoły w Grodzisku Mazowieckim [Alert RCB] Mikołaj Cichocki 13.05.2024 13:10 Pożar i ewakuacja w czasie matur. W Grodzisku Mazowieckim pali się dach Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury. Na miejscu pracuje dziesięć jednostek strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alerty RCB. „Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna” — czytamy w komunikacie.

Pożar dachu liceum w Grodzisku Mazowieckim (autor: Paweł Supernak/PAP)

Pożar dachu Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim. Ogień pojawił się w trakcie egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ewakuowało się 60 osób.

- Ewakuacja szkoły w trakcie egzaminów maturalnych. Ewakuacja przez przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 60 osób ewakuowanych, pożar o powierzchni około 20 metrów kwadratowych - mówi Katarzyna Urbanowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na Mazowszu.

Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej, w tym cysterna, zbiornik i podnośnik - powiedziała rzeczniczka. Zaznaczyła, że zgłoszenie o pożarze strażacy dostali kilka minut po godzinie 12.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alerty RCB do odbiorców na terenie powiatu grodziskiego.

"Uwaga! Pożar Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku Mazowieckim. Nie zbliżaj sie do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna."



ALERT RCB wysłano do odbiorców na terenie powiatu grodziskiego. pic.twitter.com/22GeugZLMp — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 13, 2024

Pożar podczas egzaminu

Jak poinformował w poniedziałek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, według stanu jego wiedzy do pożaru doszło już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Szef CKE zaznaczył, że gdyby okazało się, że jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Smolik poinformował także, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne maturzyści będą pisać w innej szkole.

W poniedziałek rano o godz. 9 rozpoczęły się pisemne egzaminy maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. W zależności od rodzaju egzaminu trwały 150 lub 180 minut.

