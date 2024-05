Szkoła podstawowa musi zapłacić ponad 10 tys. zł za fekalia w płockim basenie Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.05.2024 18:26 Szkoła poniesie finansowe konsekwencje zostawienia fekaliów w niecce rekreacyjne płockiej Podolanki. Cena za spuszczenie wody i oczyszczenie to ponad 10 tys. zł. Do zdarzenia doszło podczas zajęć szkolnych, a sprawcą było dziecko ze szkoły podstawowej. W weekend doszło do szóstego zanieczyszczenia basenu. Tym razem fekalia pozostawiono w nowym aquaparku. Sprawca został ustalony, a sprawę skierowano na policję.

Płocka Podolanka zanieczyszczona fekaliami (autor: MOSIR Płock)

Szkoła zapłaci za incydent kałowy na Podolance w Płocku. Cena za spuszczenie wody i oczyszczenie niecki to ponad 10 tysięcy złotych.

Na tym basenie w ciągu niespełna dwóch miesięcy doszło do pięciu takich przypadków — w jednym udało się ustalić sprawcę. Konrad Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji informuje, że było o dziecko ze szkoły podstawowej, a do zdarzenia doszło podczas zajęć szkolnych.

— Szkoła wzięła to na swoje barki. Było to w godzinach szkolnych. Opiekunowie, wuefiści lub inni nauczyciele sprawują wtedy opiekę, więc wtedy szkoła bierze całą odpowiedzialność za takiego ucznia czy uczennicę. Dla nas sprawa jest załatwiona — mówi Kowal.

Szkoła doszła do porozumienia z MOSiR-em i zgodziła się na zapłacenie ponad 10 tysięcy złotych kary.

Szósty incydent kałowy w Płocku

W weekend doszło do zanieczyszczenia w podobny sposób płockiego aquaparku. Wcześniejsze przypadki dotyczyły Podolanki.

Sprawca został już ustalony — to dziecko, które było na basenie z opiekunem. Sprawa została skierowana na policję.

— Również incydent kałowy nastąpił, sprawca został od razu zidentyfikowany. Zgłosił to opiekun osoby, która to zrobiła. Mogę tylko powiedzieć, że była to bardzo młoda osoba, nie było to w godzinach szkolnych, zdarzyło się to pod opieką osoby dorosłej, więc sprawa została zgłoszona na policję — przekazuje Kowal.

Nieczynna jest niecka do nauki pływania.

Czytaj też: Śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez b. wiceszefa MSWiA. Chodzi o incydent z Black Hawkiem