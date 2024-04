Groźba wysokiej kary nie pomogła. Podolanka piąty raz zanieczyszczona fekaliami

W ciągu niespełna dwóch miesięcy niecka rekreacyjna na płockiej Podolance została po raz piąty zanieczyszczona fekaliami.— Dla nas jest to bardzo trudna sytuacja. Staramy się namierzać sprawców. Sprawdzamy monitoring — mówi Konrad Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który to zarządza obiektem. Jeśli uda się namierzyć sprawcę, poniesie on koszty związane m.in. z wymianą wody. To może być ponad 10 tys. zł.