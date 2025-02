Z Płocka znikną kolejne kopciuchy. Można już składać wnioski o dofinansowanie Agnieszka Pazdecka-Maruszak 03.02.2025 21:51 W tym roku z Płocka może zniknąć kolejnych kilkaset kopciuchów. Dziś ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Na ten cel zarezerwowano 500 tys. zł, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, rada miasta może zdecydować o zwiększeniu środków.

Z Płocka znikną kolejne kopciuchy (autor: samorzad.gov.pl)

Z Płocka znikną kolejne kopciuchy. Mieszkańcy, którzy mają takie piece, mogą wymienić je na bardziej ekologiczne źródła ciepła, korzystając z dofinansowania. Dziś rusza nabór wniosków.

— Możemy zmienić przede wszystkim na pompę ciepła, bo to jest najbardziej ekologiczne, zeroemisyjne ogrzewanie i jakby w tę stronę chcemy pójść, ale oczywiście mieszkańcy mają do wyboru jeszcze piece gazowe, piece na olej, podłączenie do miejskiej sieci i ogrzewania elektryczne — mówi Joanna Tomaszewska-Bielkowska, dyrektor wydziału kształtowania środowiska w płockim ratuszu.

W tym roku na ten cel jest zarezerwowane 500 tys. zł, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, rada miasta może zdecydować o zwiększeniu tych środków.

— Dostaniemy 400 zł za kW zainstalowanej mocy, jeżeli będziemy wymieniali ogrzewanie nieekologiczne na pompę ciepła. Nie więcej niż 8 tysięcy. W przypadku węzła ciepła będzie to już 350 zł za kW, nie więcej niż 8 tysięcy. W przypadku źródła opalanego paliwem gazowym będzie to 200 zł za kW, nie więcej niż 5 tysięcy — dodaje Tomaszewska-Bielkowska.

Wnioski można znaleźć na stronie ratusza, a złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

W Płocku wciąż zanieczyszcza powietrze jeszcze około 3 tys. kopciuchów.

