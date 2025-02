Opłata za odbiór wód opadowych i roztopowych w Płocku. Kto zapłaci? Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.02.2025 22:12 W Płocku obowiązuje nowa za usługa odbioru wód opadowych i roztopowych. Na razie objęte są nią miejskie spółki, instytucje i przedsiębiorcy. Miasto zwolniło gospodarstwa domowe z tego obowiązku na trzy lata. Stawka za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych to 26 groszy za metr kwadratowy powierzchni tzw. utwardzonej. — Polska na jednego mieszkańca w Europie ma najniższe zasoby wody pitnej — mówi Andrzej Wiśniewski prezes Wodociągów Płockich.

Nowa opłata w Płocku - za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych (autor: Kmtextor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Jest nowa opłata dla przedsiębiorców i instytucji w Płocku. Wodociągi Płockie wprowadziły odpłatną usługę odbioru wód opadowych i roztopowych. To 26 groszy za metr kwadratowy powierzchni tzw. utwardzonej miesięcznie.

Miasto zwolniło gospodarstwa domowe z tej opłaty na okres trzech lat. Andrzej Wiśniewski prezes Wodociągów Płockich tłumaczy, że chodzi o to, by przez ten czas zagospodarować wodę opadową.

— Mieszkaniec może wpuścić tę wodę do kanalizacji deszczowej lub ją zagospodarować w ramach własnej działki i pokazać nam, w jaki sposób to robi, żeby ona nie wpływała do naszej kanalizacji. W związku mieszkaniec nie będzie płacił za część, która nie wpłynie — mówi Wiśniewski.

Opłaty można uniknąć — trzeba wykazać, że woda opadowa nie idzie do kanalizacji, tylko jest wykorzystywana.

— Istotą i celem tej całej gospodarki jest to, żeby nie oddawać bezpowrotnie wód opadowych do naszej kanalizacji i żeby ona płynęła do Wisły, a potem do Bałtyku, tylko żeby ją zatrzymywać. Ponieważ zasoby wody pitnej na świecie to jest 3%. Polska na jednego mieszkańca w Europie ma najniższe zasoby wody pitnej — dodaje Wiśniewski.

Spółka od nowego roku przejęła od miasta zadania związane z rozbudową i utrzymaniem miejskiej kanalizacji.

