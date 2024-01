Płockie ZOO bez rekinów. Co się stało ze zwierzętami? [ZOBACZ] Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.01.2024 11:44 W Ogrodzie Zoologicznym w Płocku nie można oglądać rekinów. Obecnie trwa remont akwarium. Zwierzęta przeniesiono do specjalnego zbiornika znajdującego się na zapleczu. — To jest środowisko bardzo agresywne i pewne duże elementy konstrukcyjne akwarium już się zużyły, dlatego trzeba je wymienić — mówi dyrektor zoo.

6 W Płocku trwa remont akwarium rekinów (autor: ZOO Płock)

W ZOO w Płocku trwa obecnie remont akwarium rekinów. Zwiedzający nie mogą oglądać tego gatunku zwierząt, ponieważ przeniesiono je do zbiornika na zapleczu.

Jak podkreśla prezes płockiego ogrodu zoologicznego Krzysztof Kelman, akwarium zastępcze znajdujące w kuluarach zoo wybudowano specjalnie dla rekinów.

— Przyszedł czas, kiedy ten remont trzeba było zrobić. Tu chodzi konkretnie o to, że to jest środowisko bardzo agresywne, morskie i pewne duże elementy konstrukcyjne już się zużyły w tym akwarium, dlatego trzeba je wymienić. To jest dosyć precyzyjna robota i nie każdy to potrafi wykonać, dlatego cieszę się, że znaleźliśmy płocką firmę, która potrafi to zrobić — mówi Kelman.

Rekiny mają wrócić do swojego akwarium za dwa, trzy tygodnie. To cztery żarłacze rafowe – trzy samice i jeden samiec.

