Jest niebezpieczne i stwarza zagrożenie dla dzieci. Czy z Płocka zniknie składowisko? Katarzyna Piórkowska 16.02.2024 07:14 Na ul. Świtalskiej w Płocku znajduje się niebezpieczne i nieogrodzone składowisko. Znaleźć na nim można sterty złomu, betonowe płyty czy niepotrzebne maszyny budowlane. Materiały są pozostałością po jednym z deweloperów. W tej sprawie zainterweniował płocki radny Łukasz Pietrzak. Jego zdaniem, miejsce stwarza zagrożenie dla mieszkających w pobliżu dzieci. — Jest to bardzo niebezpieczne — podkreśla.

2 Kiedy zniknie składowisko w Płocku? Zdjęcie ilustracyjne ulicy Chrostowskiej (autor: Łukasz Pietrzak Radny Rady Miasta Płocka/FB)

Niepotrzebne maszyny i sterty materiałów budowlanych — takie składowisko zalega na należącej do dewelopera działce przy ul. Świtalskiej w Płocku, która nie jest ogrodzona.

Sprawą śmieci zainteresował się płocki radny Łukasz Pietrzak. Jak zaznacza, jest to miejsce niebezpieczne dla mieszkających w pobliżu dzieci.

— Tam są pozostałości pobudowlane, sprzęty budowlane, dźwig, jakiś samochód, wywrotka, płyty betonowe, baraki z powybijanymi szybami, masa stali i zbrojenia. To jest po prostu jak skład budowlany ogólnodostępny. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce — mówi Pietrzak.

Radny zaznacza, że miejsce szpeci okolicę i jest niebezpieczne.

— Ja przejąłem w tej sprawie interpelację i czekam na odpowiedź, bo ta działka przy ulicy Świtalskiej w tej chwili wygląda jak złomowisko, wysypisko. Wiemy, jak funkcjonują dzieci, dla nich wejście w takie miejsce, to najfajniejsza zabawa. Wolałbym jak najszybciej to ukrócić, by uniknąć w przyszłości, że komuś się coś stanie — oznajmia Pietrzak.

Radny zaproponował, żeby miasto ogrodziło działkę. Odpowiedź ratusza na interpelację powinna być w przyszłym tygodniu.

Czytaj też: Koniec z gigantycznymi kałużami przy Otolińskiej na wysokości PKP w Płocku

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Piórkowska/DJ