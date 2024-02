Koniec z gigantycznymi kałużami przy Otolińskiej na wysokości PKP w Płocku Izabela Stańczak 14.02.2024 20:10 Przy Otolińskiej na wysokości PKP w Płocku nie będzie już gigantycznych rozlewisk. Jak się dowiedzieliśmy, zostanie tam zrobione odwodnienie. Podejmiemy się zadania mimo tego, że to teren PKP, a nie miasta - mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza.

Rozlewisko przy ul. Otolińskiej w Płocku (autor: RDC)

Będzie odwodnienie na ulicy Otolińskiej w Płocku. Chodzi o teren na wysokości parkingu PKP przed torami. Po każdym deszczu tworzy się tam gigantyczna kałuża, która utrudnia przejście chodnikiem i przejazd ścieżką rowerową.

Zadania podejmie się jeszcze w tym roku płocki ratusz, choć - jak zaznacza jego przedstawiciel Hubert Woźniak - to teren PKP.

- Stan tego terenu, te dziury, ten „księżycowy krajobraz” jest problemem PKP. Nie możemy nic zrobić na tym terenie, bo to nie jest nasz teren. My możemy jedynie spróbować mały kolektor, małe odwodnienie liniowe, które będzie wodę płynącą na naszą ulicę zbierać do naszej kanalizacji. Ale będę to podkreślał, jest to inwestycja, którą powinna zrealizować państwowa firma - mówi.



Po deszczach chodnik przy Otolińskiej jest regularnie zalewany.

Trzeba chodzić ulicą – skarżą się mieszkańcy. Są też trudności z parkowaniem.

