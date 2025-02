Płock otrzyma 20 mln zł unijnego wsparcia. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Agnieszka Pazdecka-Maruszak 03.02.2025 22:37 Płock dostanie 20 mln zł unijnego wsparcia na nowe wiaty przystankowe, system dynamicznej informacji pasażerskiej i pętlę autobusową przy Jana Pawła na Podolszycach Południe. Inwestycja potrwa do końca 2027 roku, a koszt całego projektu to 29 mln zł.

Płock ze wsparciem unijnym (autor: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o./FB)

Nowe wiaty przystankowe, biletomaty, pętla autobusowa i system dynamicznej informacji pasażerskiej — to wszystko powstanie w Płocku. Miasto dostanie 20 mln zł unijnego wsparcia.

— Projekt zakłada ustawienie 40 nowych wiat przystankowych oraz modernizację 35 istniejących. To oznacza, że połowa, czy nawet nieco ponad połowa wszystkich przystanków w Płocku będzie miała zadaszenie, wiatry — mówi Hubert Woźniak z płockiego rausza.

Rozbudowany zostanie też system dynamicznej informacji pasażerskiej.

— Przybędą nam nowe gabloty, nowe tablice z informacją o tym, o jakiej godzinie, jaki autobus przyjedzie. Co więcej, urządzenia te będą wyposażone w moduł głośnomówiący, więc jeśli znajdzie się osoba niedowidząca, będzie mogła podejść do takiego słupa i wciśnie odpowiedni przycisk i słup do niej, mówiąc kolokwialnie, przemówi — tłumaczy Woźniak.

Kolejny element to przebudowa pętli autobusowej przy Jana Pawła na Podolszycach Południe.

— Tam od wielu, wielu lat był taki problem, że autobusy zatrzymywały się i czekały na rozpoczęcie ponownego kursu na dużym osiedlowym parkingu dla samochodów osobowych. Uporządkujemy ten teren, parking zagospodarujemy na nowo w taki sposób, że wyznaczymy miejsca dla postoju dla autobusów, a obok miejsca dla samochodów osobowych — dodaje Woźniak.

Cały projekt będzie kosztował 29 mln zł. Inwestycja potrwa do końca 2027 roku.

